Coluna OAB Cascavel

WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO

Cascavel e Paraná - Vem aí a 3ª edição do Workshop Previdenciário! Uma oportunidade para advogados e acadêmicos se atualizarem e trocarem experiências sobre o Direito Previdenciário. O evento tem caráter solidário, as inscrições podem incluir 1kg de alimento, que será destinado a instituições locais antes do Natal. Inscrições abertas até 6 de novembro. Garanta sua vaga e participe dessa corrente de conhecimento e solidariedade!

NOVA COMISSÃO

A OAB Cascavel criou a Comissão de Direito das Micro e Pequenas Empresas, iniciativa que busca fortalecer o diálogo entre a advocacia e o setor que mais movimenta a economia brasileira. O grupo vai promover estudos, capacitações e ações voltadas à defesa e valorização dos pequenos negócios, reforçando o compromisso da entidade com o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento local.

CAFÉ COM PROSA

O Programa FeliCidade do Idoso realizou mais uma edição do Café com Prosa, no Parque Tarquínio. O encontro reuniu técnicos do INSS e representantes da OAB Cascavel em uma manhã de troca de conhecimentos sobre direitos e benefícios da pessoa idosa. A atividade reforçou a proposta do programa de promover o diálogo e a convivência entre os participantes.