Coluna OAB Cascavel

IV JAIOP SE APROXIMA

Cascavel e Paraná - Está chegando a IV JAIOP, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de outubro, no Centro de Convivência dos Advogados, em Cascavel. O evento reúne palestras, workshops e networking com foco em inovação, tecnologia e empreendedorismo na advocacia. Especialistas em marketing jurídico, finanças, inteligência artificial e saúde mental já estão confirmados. As inscrições estão abertas em oabcascavel.org.br/eventos.

I SEMINÁRIO DE DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO

Última chance de participar! No dia 31 de outubro, Cascavel recebe um evento inédito voltado à advocacia trabalhista, reunindo especialistas renomados para um dia de aprendizado e troca de experiências. A programação vai das 7h40 às 20h, na Rua Pernambuco, 1800. As inscrições seguem até 28 de outubro pelo site oabcascavel.org.br/eventos. Uma oportunidade para ampliar conhecimentos e fortalecer a atuação profissional.

REUNIÃO

A OAB Cascavel promoveu, no dia 15, a reunião “Pré-Processual na Prática: Desafios e Oportunidades”, voltada à discussão sobre a atuação pré-processual na advocacia. O encontro contou com a participação da Dra. Marisa Kremer e do Dr. José Sergio Leite, que abordaram estratégias em mediação, conciliação e Justiça Restaurativa. A iniciativa das Comissões de Direito das Famílias e Sucessões e da CMARC reforça o compromisso da OAB com o aprimoramento profissional da advocacia.