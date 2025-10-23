Coluna OAB Cascavel

IV JAIOP SE APROXIMA
Cascavel e Paraná - Está chegando a IV JAIOP, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de outubro, no Centro de Convivência dos Advogados, em Cascavel. O evento reúne palestras, workshops e networking com foco em inovação, tecnologia e empreendedorismo na advocacia. Especialistas em marketing jurídico, finanças, inteligência artificial e saúde mental já estão confirmados. As inscrições estão abertas em oabcascavel.org.br/eventos.
I SEMINÁRIO DE DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO
Última chance de participar! No dia 31 de outubro, Cascavel recebe um evento inédito voltado à advocacia trabalhista, reunindo especialistas renomados para um dia de aprendizado e troca de experiências. A programação vai das 7h40 às 20h, na Rua Pernambuco, 1800. As inscrições seguem até 28 de outubro pelo site oabcascavel.org.br/eventos. Uma oportunidade para ampliar conhecimentos e fortalecer a atuação profissional.
REUNIÃO
A OAB Cascavel promoveu, no dia 15, a reunião “Pré-Processual na Prática: Desafios e Oportunidades”, voltada à discussão sobre a atuação pré-processual na advocacia. O encontro contou com a participação da Dra. Marisa Kremer e do Dr. José Sergio Leite, que abordaram estratégias em mediação, conciliação e Justiça Restaurativa. A iniciativa das Comissões de Direito das Famílias e Sucessões e da CMARC reforça o compromisso da OAB com o aprimoramento profissional da advocacia.
REALIZE UM SONHO
O projeto Realize um Sonho, do TJPR com apoio da OAB Cascavel, busca conectar adolescentes em acolhimento a padrinhos e madrinhas solidários. A iniciativa incentiva o apoio a cursos e atividades culturais, esportivas ou profissionalizantes, ampliando o repertório e o sentimento de pertencimento desses jovens. Advogados e toda a comunidade podem participar, ajudando a transformar sonhos em oportunidades reais. Informações pelo telefone (45) 3392-5126 ou e-mail [email protected].
WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO
O Workshop Previdenciário chega à sua terceira edição reunindo advogados e acadêmicos em um encontro de atualização e solidariedade. As inscrições vão até 6 de novembro e podem incluir 1 kg de alimento, que será destinado a instituições locais antes do Natal. Os valores variam entre R$80 e R$170, conforme o lote e a categoria do participante. O evento é promovido pela OAB Cascavel e as inscrições podem ser feitas em oabcascavel.org.br/eventos.