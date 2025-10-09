Coluna OAB Cascavel

IV JAIOP

Cascavel - A IV JAIOP (Jornada Acadêmica e de Integração da OAB Paraná) está chegando, reunindo profissionais que estão transformando o mercado jurídico. Serão três dias de aprendizado voltados ao desenvolvimento da advocacia. O evento acontece nos dias 29, 30 e 31 de outubro, no Centro de Convivência dos Advogados, em Cascavel. Garanta seu ingresso e participe dessa jornada que vai impulsionar sua carreira.

CAMPANHA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

A OAB Paraná está promovendo uma campanha de atualização cadastral aberta até 31 de outubro, com sorteio de cinco notebooks entre os participantes. Manter os dados atualizados garante a regularidade profissional, a precisão no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) e o recebimento de comunicações oficiais. As informações são tratadas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com processamento realizado pela Divisão de Cadastro da Secretaria-Geral. Atualizações podem ser feitas em oabpr.org.br.

REUNIÃO

Na última sexta-feira (3), o Conselho da OAB Cascavel realizou mais uma reunião para discutir pautas relevantes e atender às demandas da advocacia. O órgão tem como atribuições zelar pela dignidade e prerrogativas da classe, fiscalizar o exercício profissional e as infrações éticas, além de instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina.