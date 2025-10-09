Coluna OAB Cascavel

IV JAIOP
Cascavel - A IV JAIOP (Jornada Acadêmica e de Integração da OAB Paraná) está chegando, reunindo profissionais que estão transformando o mercado jurídico. Serão três dias de aprendizado voltados ao desenvolvimento da advocacia. O evento acontece nos dias 29, 30 e 31 de outubro, no Centro de Convivência dos Advogados, em Cascavel. Garanta seu ingresso e participe dessa jornada que vai impulsionar sua carreira.
CAMPANHA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
A OAB Paraná está promovendo uma campanha de atualização cadastral aberta até 31 de outubro, com sorteio de cinco notebooks entre os participantes. Manter os dados atualizados garante a regularidade profissional, a precisão no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) e o recebimento de comunicações oficiais. As informações são tratadas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com processamento realizado pela Divisão de Cadastro da Secretaria-Geral. Atualizações podem ser feitas em oabpr.org.br.
REUNIÃO
Na última sexta-feira (3), o Conselho da OAB Cascavel realizou mais uma reunião para discutir pautas relevantes e atender às demandas da advocacia. O órgão tem como atribuições zelar pela dignidade e prerrogativas da classe, fiscalizar o exercício profissional e as infrações éticas, além de instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina.
PROJETO SOCIAL
O Projeto Entre Linhas e Horizontes busca incentivar a educação e o acesso à leitura nos complexos sociais das duas cidades, com arrecadação aberta à comunidade. Ele teve início com a entrega das primeiras doações de livros no Complexo Social do DEPPEN, em Cascavel na última semana. A ação, que segue até junho de 2026, contou com representantes das Subseções da OAB Cascavel e Toledo e servidores do DEPPEN.
WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO
A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Cascavel promove, no dia 7 de novembro, a 3ª edição do Workshop Previdenciário. A programação, voltada a advogados e acadêmicos, ocorrerá no auditório da OAB Cascavel, a partir das 8h, e será divulgada em breve.
CONSEG MULHER
Cascavel deu um passo significativo na promoção da segurança feminina com o lançamento do Conseg Mulher, que cria um canal de diálogo entre a comunidade e as forças de segurança. A Dra. Mônica Molin, representante da OAB Cascavel, participou do evento e destacou a importância da presença feminina nas discussões sobre segurança pública. O conselho reúne 25 conselheiras engajadas em 11 projetos municipais, ampliando ações educativas e de conscientização voltadas à proteção das mulheres.