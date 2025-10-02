Coluna OAB Cascavel

CAFÉ SOLIDÁRIO – OUTUBRO ROSA
Cascavel - Durante o Outubro Rosa, a Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Cascavel promove o Café Solidário no CEONC Hospital do Câncer. A ação deste ano arrecada alimentos para compor cestinhas que serão entregues a pacientes e familiares em tratamento. A comunidade pode colaborar doando itens de café da manhã ou contribuindo via PIX. Mais informações pelo telefone (45) 9.9993-2977.
CAMPANHA PARA O DIA DAS CRIANÇAS
A OAB Cascavel, por meio da Comissão Social da Subseção, em parceria com a ACIC Jovem e o Neddij, promove uma campanha de solidariedade para o Dia das Crianças. O objetivo é arrecadar brinquedos e roupas novas ou em bom estado para o Recanto da Criança. As doações podem ser entregues até o dia 9 de outubro em diversos pontos de coleta na cidade, incluindo a OAB, ACIC, Unioeste e outros locais parceiros. Participe e ajude a tornar o Dia das Crianças mais feliz para quem precisa.
PALESTRA
No dia 07 de outubro, a OAB Cascavel promove a palestra e mesa de debate “Tutela Coletiva e sua Eficácia: experiências práticas em ações coletivas”, voltada a advogados e interessados no Direito do Trabalho e Processual. O encontro reunirá especialistas como Sandro Lunard Nicoladelli, Suzana Perboni, Lucas Velasco e Anemere Dulaba, sob mediação de Bruna Cristina Americano. O evento é gratuito, presencial e contará com espaço kids, oferecendo uma oportunidade de aprofundamento em ações coletivas e troca de experiências práticas.
CURSO DE ORATÓRIA
A ESA Paraná oferece os cursos de Oratória e Sustentação Oral, voltados a advogados e demais profissionais que desejam aprimorar a comunicação e o convencimento. Ministrados pela Dra. Tatiana Lauand e pelo Dr. Hugo Sirena, os cursos abordam técnicas de expressão verbal e corporal. O curso de Oratória ocorre em 01/10, das 18h às 22h, e o de Sustentação Oral em 02/10, das 08h às 12h, ambos na sede da OAB Cascavel (Av. Assunção, 668). As inscrições custam R$ 120 e R$ 150, respectivamente.
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
No dia 23 de setembro, a Comissão de Direito de Trânsito da OAB Cascavel, com apoio da CAA-PR, promoveu o bate-papo “Educação e Segurança no Trânsito”. O encontro reuniu advogados, autoridades e profissionais da área, com palestras de Marcos Vinícius da Silva (PRF) e Luciane Moura (Transitar), destacando a importância da educação, fiscalização e conscientização para a preservação da vida.
ADEFICA
No dia 25 de setembro, a Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Cascavel participou do III Seminário da ADEFICA, no auditório da Prefeitura. O evento abordou acessibilidade, inclusão e cidadania plena, com a presença do vice-presidente da Comissão, Dr. Ezequiel Schlichting. A Dra. Loraine Alcântara ministrou palestra sobre a Lei Brasileira da Inclusão (Lei 13.146/2015), destacando avanços e desafios na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.