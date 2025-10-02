Coluna OAB Cascavel

CAFÉ SOLIDÁRIO – OUTUBRO ROSA

Cascavel - Durante o Outubro Rosa, a Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Cascavel promove o Café Solidário no CEONC Hospital do Câncer. A ação deste ano arrecada alimentos para compor cestinhas que serão entregues a pacientes e familiares em tratamento. A comunidade pode colaborar doando itens de café da manhã ou contribuindo via PIX. Mais informações pelo telefone (45) 9.9993-2977.

CAMPANHA PARA O DIA DAS CRIANÇAS

A OAB Cascavel, por meio da Comissão Social da Subseção, em parceria com a ACIC Jovem e o Neddij, promove uma campanha de solidariedade para o Dia das Crianças. O objetivo é arrecadar brinquedos e roupas novas ou em bom estado para o Recanto da Criança. As doações podem ser entregues até o dia 9 de outubro em diversos pontos de coleta na cidade, incluindo a OAB, ACIC, Unioeste e outros locais parceiros. Participe e ajude a tornar o Dia das Crianças mais feliz para quem precisa.

PALESTRA

No dia 07 de outubro, a OAB Cascavel promove a palestra e mesa de debate “Tutela Coletiva e sua Eficácia: experiências práticas em ações coletivas”, voltada a advogados e interessados no Direito do Trabalho e Processual. O encontro reunirá especialistas como Sandro Lunard Nicoladelli, Suzana Perboni, Lucas Velasco e Anemere Dulaba, sob mediação de Bruna Cristina Americano. O evento é gratuito, presencial e contará com espaço kids, oferecendo uma oportunidade de aprofundamento em ações coletivas e troca de experiências práticas.