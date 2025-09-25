Coluna OAB Cascavel

DESAGRAVO

Cascavel e Paraná - A OAB Cascavel promoveu, no dia 10 de setembro, um ato público de desagravo em frente ao Fórum Estadual, em defesa dos advogados Renan Pacheco Canto, Cláudio Dalledone Júnior e Adriano Bretas, ofendidos durante sessão do Tribunal do Júri. A solenidade contou com representantes da advocacia local e estadual e teve a leitura conduzida por Leandro Moratelli Batista, diretor de Prerrogativas. A presidente da subseção, Silvia Mascarello Massaro, destacou a importância da iniciativa, que reafirma o compromisso da Ordem com a preservação das prerrogativas da classe e a defesa do direito de toda a sociedade.

MENTORIA JURÍDICA

A Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Cascavel promove no dia 24 de setembro, às 19h, mais uma edição da Mentoria Jurídica, com foco na área previdenciária. O encontro contará com as advogadas Jullyana Vanso e Juliana Peixoto, sob mediação de Dyohana Aliati. Realizado na sede da subseção, o projeto busca fortalecer a advocacia iniciante com troca de experiências, direcionamento profissional e debates práticos, sendo aberto a toda a classe.

SOLENIDADE DE POSSE

A OAB Cascavel marcou presença na solenidade de posse do novo comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, Tenente-Coronel Davi Daniel Simão, que assume o posto antes ocupado pelo Coronel Rogério Lima de Araújo. O Conselheiro Gustavo Borges representou a presidente da subseção, Silvia Mascarello Massaro, acompanhado dos advogados Marco Antonio Farrapo e Carlos Eduardo Galdino. A entidade destacou seu compromisso em colaborar com instituições que atuam pela segurança pública e pelo desenvolvimento social da cidade.