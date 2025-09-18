Coluna OAB Cascavel

DESAGRAVO
Cascavel e Paraná - A OAB Cascavel promoveu, no dia 10 de setembro, um ato público de desagravo em frente ao Fórum Estadual, em defesa dos advogados Renan Pacheco Canto, Cláudio Dalledone Júnior e Adriano Bretas, ofendidos durante sessão do Tribunal do Júri. A solenidade contou com representantes da advocacia local e estadual e teve a leitura conduzida por Leandro Moratelli Batista, diretor de Prerrogativas. A presidente da subseção, Silvia Mascarello Massaro, destacou a importância da iniciativa, que reafirma o compromisso da Ordem com a preservação das prerrogativas da classe e a defesa do direito de toda a sociedade.
MENTORIA JURÍDICA
A Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Cascavel promove no dia 24 de setembro, às 19h, mais uma edição da Mentoria Jurídica, com foco na área previdenciária. O encontro contará com as advogadas Jullyana Vanso e Juliana Peixoto, sob mediação de Dyohana Aliati. Realizado na sede da subseção, o projeto busca fortalecer a advocacia iniciante com troca de experiências, direcionamento profissional e debates práticos, sendo aberto a toda a classe.
SOLENIDADE DE POSSE
A OAB Cascavel marcou presença na solenidade de posse do novo comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, Davi Daniel Simão, que assume o posto antes ocupado pelo Coronel Rogério Lima de Araújo. O Conselheiro Gustavo Borges representou a presidente da subseção, Silvia Mascarello Massaro, acompanhado dos advogados Marco Antonio Farrapo e Carlos Eduardo Galdino. A entidade destacou seu compromisso em colaborar com instituições que atuam pela segurança pública e pelo desenvolvimento social da cidade.
1º SEMINÁRIO DE DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO DO OESTE DO PARANÁ
A Comissão de Direito do Trabalho realiza no dia 31 de outubro, das 7h40 às 20h, o 1º Seminário de Direito e Processo do Trabalho do Oeste do Paraná, com ênfase em atualizações práticas sobre execução trabalhista. O encontro será na Rua Pernambuco, 1800, e é aberto a advogados e à comunidade em geral. As inscrições seguem até 28 de outubro. Informações pelo telefone (45) 3224-4896.
VINHO FILOSÓFICO
O Vinho Filosófico, realizado em 10 de setembro, reuniu advogados e seus familiares. Conduzida pela sommelière e professora Rita Brum, a experiência trouxe uma degustação de vinhos harmonizados com pratos exclusivos da chef Beatrice Massaro. Para completar, o Duo Voyage embalou o evento com uma apresentação especial, tornando a ocasião um momento de celebração e aprendizado coletivo.