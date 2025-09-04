Coluna OAB Cascavel

CONEXÃO COM A SOCIEDADE

Cascavel - A OAB Cascavel recebeu, no último dia 26 de agosto, o prefeito Renato Silva e a diretora do Fórum Estadual, Samantha Barzotto Dalmina, para discutir fortalecimento da advocacia, cidadania e melhorias no atendimento judicial. O encontro também abordou soluções para acompanhar o desenvolvimento urbano e social da cidade. A iniciativa reforça a importância da união entre instituições, advocacia e sociedade civil. A OAB segue comprometida em promover diálogo e parcerias em prol de Cascavel. Participaram ainda Jurandir Parzianello Jr., Elizabeth Leal e Gustavo Dalmina.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA MULHERES

Na última terça-feira (26), começou a construção do Protocolo de Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres, em reunião na sede da OAB Cascavel. A iniciativa, idealizada pelo Grupo de Trabalho Mulheres na Política da Câmara Municipal, busca padronizar fluxos de denúncia, ampliar capacitações e garantir segurança às mulheres em cargos eletivos ou candidatas. O lançamento está previsto para novembro, em preparação ao calendário eleitoral de 2026. O encontro reuniu representantes de diferentes setores, entre eles a presidente da Subseção, Silvia Massaro, o prefeito Renato Silva e a procuradora Eloísa Machado.

RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL

A OAB Cascavel promoveu o evento “Diálogo sobre Recuperação Empresarial”, em parceria com o Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial (CMR). A iniciativa, organizada pela Comissão de Direito Empresarial, Recuperação Judicial e Falências, no dia 26 de agosto, discutiu a aplicação prática da Lei 11.101/2005, reunindo convidados que trouxeram reflexões e estratégias para superar crises empresariais.