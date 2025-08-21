Coluna OAB Cascavel

POLÍCIA MILITAR
Cascavel - Na manhã de sexta-feira (15), a OAB Cascavel participou da inauguração da nova sede do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), unidade especializada da Polícia Militar do Paraná. A Subseção foi representada pela Dra. Juliana Kuhn, diretora da Jovem Advocacia, e pelo dr. Junior Bodanese Balbinoti, presidente da Comissão de Prerrogativas. A nova estrutura, no bairro Alto Alegre, vai reforçar operações, treinamentos e atendimento da população, fortalecendo o combate ao crime organizado, contrabando, tráfico de drogas e armas na região de fronteira.
CAFÉ COM EXPERIÊNCIA
Mais uma edição inspiradora do Café com Experiência, promovido pela Comissão da Advocacia Iniciante, trouxe um bate-papo sobre controladoria jurídica e os impactos do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) na contagem de prazos processuais. As convidadas Dra. Mayara Kleinhans Queiroz e Dra. Luana Bertoncelli Bracci compartilharam experiências que podem transformar a rotina dos escritórios. O evento reforça a importância da troca de experiências, do aprendizado contínuo e do networking na advocacia.
EMPREENDEDORISMO
A Comissão da Advocacia Iniciante promove evento para quem está começando agora na advocacia. No dia 10 de setembro, haverá uma reunião sobre empreendedorismo e fidelização de clientes, com o convidado especial Dr. Fernando Deneka, presidente da CAA-PR. O encontro acontece às 18h45, na sede da Subseção da OAB (Av. Assunção, 668), e oferece coffee break aos participantes. A inscrição custa R$ 15,00.
SEMINÁRIO
A Comissão de Direito do Trabalho da OAB Cascavel promove, no dia 31 de outubro, o 1º Seminário de Direito e Processo do Trabalho do Oeste do Paraná, na ACIC. O encontro terá programação das 7h40 às 20h e vai discutir atualizações práticas sobre execução trabalhista. Destinado a advogados e à comunidade em geral, o evento tem inscrições abertas até 28/10 no site da OAB Cascavel.
CÂMARA NO BAIRRO
A OAB Cascavel participou da 1ª edição do programa Câmara no Bairro, no dia 09 de agosto, no Cascavel Velho. O evento, promovido pelo Legislativo Municipal, aproximou moradores dos vereadores e ofereceu serviços de cidadania. Durante a manhã, comissões da OAB realizaram atendimentos e orientações, reforçando o compromisso da entidade em estar próxima da comunidade e ampliar o acesso à informação e aos direitos.