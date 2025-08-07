Coluna OAB Cascavel

JANTAR DANÇANTE

Cascavel e Paraná - Na noite do dia 2 de agosto, o Centro de Convivência dos Advogados foi palco do Jantar Dançante em comemoração ao Dia da Advocacia. O evento reuniu colegas de profissão e convidados especiais em um ambiente de celebração, música ao vivo com a Banda Oxigênio, salão cheio e reencontros marcantes. Um brinde à valorização da advocacia e à união da classe.

JURAMENTO DA ADVOCACIA

A OAB Cascavel sediou, no dia 29 de julho, a sétima cerimônia de Compromisso Público da Advocacia de 2025. Ao todo, 24 bacharéis foram oficialmente acolhidos à Ordem, que irão integrar as subseções de Cascavel, Medianeira, Francisco Beltrão, Pato Branco, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Dois Vizinhos e Toledo. A sessão solene foi conduzida pela presidente Silvia Mascarello Massaro e contou com a participação de familiares e subseções da região.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL

Nos dias 20 e 21 de agosto, às 19h, será realizado o evento “Recuperação Judicial do Produtor Rural”. A programação contará com quatro palestras voltadas à atuação jurídica no setor rural, com a presença de especialistas da área, os advogados Daniel Brajal Veiga, Ivan Celer, Evândro Vicente e Rafael Lopes Lorenzoni. A atividade é aberta ao público interessado, incluindo profissionais do Direito, agricultores, agrônomos, estudantes e comunidade em geral.

V CONGRESSO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DO INTERIOR DO PARANÁ

A OAB Cascavel sediará, nos dias 28 e 29 de agosto, o V Congresso de Direito das Famílias e Sucessões do Interior do Paraná. O evento reunirá especialistas da área em dois turnos de palestras (das 9h às 12h e das 18h30 às 21h30) e irá promover reflexões sobre os novos rumos do Direito das Famílias. Participe!