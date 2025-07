Coluna OAB Cascavel

Foi realizada no dia 16/07 mais uma edição do projeto Sabor na Caixa, promovido pela CAA-PR . A atividade proporcionou um momento de integração com a advocacia, tendo como tema a preparação de caldos e sopas. A aula foi conduzida pela chef Beatrice Massaro e reuniu advogados e advogadas em uma noite de aprendizado e descontração.

A OAB Cascavel , por meio da Comissão das Mulheres Advogadas, integra o Programa OAB Acolhe, que oferece suporte a advogadas vítimas de violência doméstica. A iniciativa garante acolhimento institucional, escuta qualificada e atendimento psicológico gratuito, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PR). Todo o processo é realizado com sigilo e respeito à vítima. Advogadas que precisarem de apoio podem entrar em contato pelo telefone (41) 3250-5718.

Cascavel e Paraná - No dia 14/07, a Cascavel sediou a solenidade de compromisso de 27 novos advogados e advogadas. O juramento marcou o ingresso oficial nos quadros da Ordem e reuniu profissionais de diversas subseções do Oeste e Sudoeste do Paraná. A cerimônia foi conduzida pela presidente Silvia Mascarello Massaro e representou um momento solene de início de trajetória na advocacia. A Subseção deseja uma caminhada ética e comprometida com a Justiça a todos os participantes.

CONDOMÍNIO DE PROTEÇÃO

No dia 29/07, a OAB Cascavel sediará o evento “Condomínio de Proteção: A responsabilidade do síndico frente à violência doméstica”. A ação é promovida em parceria com a CAA-PR, Polícia Militar, Guarda Municipal e Secovi. O objetivo é discutir o papel dos condomínios na prevenção e no enfrentamento à violência de gênero. O encontro é gratuito, com inscrições abertas até 28/07, e ocorrerá no auditório da Subseção, às 19h.

JANTAR DANÇANTE – DIA DO ADVOGADO

A OAB Cascavel realiza, no dia 02/08, o Jantar Dançante em comemoração ao Dia do Advogado. O evento ocorrerá no Centro de Convivência dos Advogados, às 19h, e contará com jantar completo, baile e sorteio de brindes. Os ingressos do 2º lote estão disponíveis até 25/07, exclusivamente na sede da Subseção. As vendas são presenciais e os pacotes de mesas já estão esgotados. A confraternização celebra a união da advocacia local.

ALIMENTE A ESPERANÇA. DOE CARINHO!

A Comissão de Direito dos Animais da OAB Cascavel realiza, até o dia 31/07, uma campanha de arrecadação de ração para cães e gatos. A ação atende a um pedido da Prefeitura de Cascavel, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, que relatou baixo estoque no Banco de Rações Municipal. As doações podem ser entregues na sede da Subseção. A campanha busca reforçar a solidariedade da advocacia e apoiar entidades que zelam pela saúde de animais em situação de vulnerabilidade.