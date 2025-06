Coluna OAB Cascavel

OPINIÃO

Coluna ADI pelo Paraná

Movido pelo Agro O Paraná lançou o programa “Movido pelo Agro” para incentivar o uso do etanol, um combustível sustentável que visa reduzir a emissão de gás carbônico. A iniciativa do Sistema FAEP destaca a importância do agronegócio na promoção da sustentabilidade e no futuro ambiental do estado. Cadeia produtiva Com a produção de etanol […]