Coluna OAB Cascavel

Cascavel e Paraná - A Unidade Móvel da AASP está em Cascavel! Até esta sexta-feira, 6 de junho, das 10h às 17h, no Centro de Convivência da OAB (R. Orlando Vasconcelos, 409). Serão oferecidos gratuitamente: emissão de Certificado Digital, digitalização de processos físicos e orientação sobre os serviços da AASP. A iniciativa é voltada a advogadas e advogados associados. Aproveite para otimizar sua rotina profissional com suporte especializado.

IA NO DIREITO



O curso “Inteligência Artificial no Direito” foi um sucesso de público e conteúdo. Ingressos esgotados e troca intensa de experiências sobre práticas, avanços e desafios do uso da IA na advocacia. A iniciativa reforça o papel da tecnologia na prática jurídica com ética e estratégia. Agradecemos aos palestrantes Emidio Trancoso Neto, Emanueli Kottvitz e Ali do Amaral pela contribuição. Realização da OAB Cascavel e Comissão de Direito Digital, Propriedade Intelectual e Inovação.

FEIJOADA





Vem aí a Feijoada da OAB Cascavel, um momento de integração entre colegas da advocacia e seus familiares. Será no dia 28 de junho, a partir das 12h, no Centro de Convivência dos Advogados. Ingressos a partir de R$60 (adulto), R$30 (crianças de 10 a 12 anos) e gratuito para menores de 10. Pagamento via PIX: 77.538.510/0002-22. Retirada presencial na sede da Subseção. Realização: Comissão de Eventos.