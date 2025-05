Coluna OAB Cascavel

NOMEAÇÃO

Cascavel e Paraná - A diretoria da OAB Cascavel entregou o Termo de Nomeação de Diretor Administrativo da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná ao advogado Leonardo Parzianello. A nomeação reconhece sua atuação em uma área estratégica para o Estado. Desejamos uma gestão comprometida com a advocacia e o fortalecimento do setor.

CAMINHADA CONTRA PEDOFILIA

OAB Cascavel, por meio de suas Comissões, participou da Caminhada Contra a Pedofilia, junto à Associação Brasileira de Combate à Pedofilia e à Prefeitura de Cascavel. O ato reforçou o compromisso coletivo com a proteção da infância e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Agradecemos a todos que se uniram nessa causa urgente.

FORMAÇÃO EM DIREITO

O MEC publicou no último dia 19 a nova política de Educação a Distância, que proíbe a oferta de cursos de Direito no formato EAD. A medida é uma vitória para a advocacia e reforça o posicionamento da OAB Cascavel em defesa da formação jurídica presencial. As instituições terão até dois anos para se adequar, e alunos já matriculados poderão concluir os cursos atuais.