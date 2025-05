Coluna OAB Cascavel

PENITENCIÁRIA

Cascavel e Paraná - A Comissão de Prerrogativas da OAB Cascavel realizou inspeção institucional na Penitenciária Federal de Catanduvas. A diligência, conduzida pelo diretor Leandro Moratelli Batista e pelo presidente Aldino Junior Bodanese Balbinoti, teve como foco o respeito às prerrogativas da advocacia e as condições de trabalho no local. A equipe foi recebida pelo diretor da unidade, Rodrigo Cantero Porto, e pôde verificar livremente os espaços destinados ao atendimento jurídico.

PREVIDÊNCIA

A OAB Cascavel sediou, na quinta-feira (15), reunião com presidentes de Comissões de Direito Previdenciário de várias subseções do Paraná, a Comissão Estadual da OAB-PR e representantes do INSS. O encontro abordou dificuldades da advocacia previdenciária e buscou soluções conjuntas. Um acordo sobre o canal de atendimento foi mantido com a Gerência Executiva do INSS. As propostas serão analisadas para aprimorar o atendimento.

II COLÉGIO DE PRESIDENTES

Nos dias 8 e 9 de maio, Cascavel sediou o II Colégio de Presidentes da OAB-PR, reunindo lideranças de todas as subseções do estado. O encontro promoveu debates, alinhamento de pautas e decisões em prol da advocacia. A presidente da OAB Cascavel, Silvia Mascarello Massaro, destacou a importância da troca de experiências.