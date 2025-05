Coluna OAB Cascavel

GOLPE FALSO ADVOGADO

Cascavel - Golpistas têm se passado por advogados e funcionários de escritórios para aplicar fraudes, especialmente via WhatsApp e telefone. Para orientar a classe, a OAB Paraná lançou a Cartilha Técnica de Prevenção ao Golpe do Falso Advogado, com orientações práticas de proteção. Informar é também uma forma de defender a advocacia. A cartilha está disponível em oabcascavel.org.br.

A OAB Cascavel informa que estará fechada nos dias 1º e 2 de maio, em razão do feriado do Dia do Trabalho. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, 5 de maio. Agradecemos a compreensão de todos.

A advocacia está convidada a participar do curso sobre o projeto Tramitação Ágil do EPROC, promovido pelo TRF4. A iniciativa utiliza inteligência artificial para acelerar a tramitação de processos. A aula será ministrada pelos juízes federais Dr. Eduardo Tonetto Picarelli e Dr. Ricardo Soriano Fay. O encontro on-line acontece em 20 de maio, às 19h, via Zoom. A participação é gratuita.