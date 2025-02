Coluna OAB Cascavel

O STF, por decisão liminar do ministro Barroso, suspendeu temporariamente a Resolução 591/2024, que substituiria a sustentação oral presencial pela modalidade gravada. A OAB Cascavel reafirma seu compromisso com a advocacia e seguirá acompanhando o processo. Destacamos a importância de debates e da participação ativa da classe para fortalecer a profissão e o direito de defesa.

A OAB Cascavel realizou a primeira reunião do Conselho de 2025, com a presença da advogada Daiane Bertol. Foram discutidos processos disciplinares, legislação e sistema, além do esclarecimento de dúvidas dos novos conselheiros. Com diálogo e capacitação, seguimos trabalhando por uma advocacia mais forte e atuante!

Força do agro Cascavel - Governador Ratinho Júnior anunciou uma série de investimentos no setor agropecuário durante a visita no Show Rural Coopavel 2025, que está ocorrendo em Cascavel. Entre eles, estão novas linhas de crédito para produtores rurais, um programa de inovação aberta para o desenvolvimento de tecnologia genômica aplicada ao agronegócio e avanços […]

Paraná Mais Cidades Cascavel - A Assembleia Legislativa do Paraná está presente no Paraná Mais Cidades, evento que acontece até esta sexta-feira (14) em Foz do Iguaçu. Para Alexandre Curi (PSD) o encontro é fundamental para que os municípios conheçam melhor os programas e as formas de acesso aos recursos do Estado. “É um evento […]

SOCIEDADE ACOLHEDORA

A presidente da OAB Cascavel, Dra. Silvia Massaro, junto a outras representantes da entidade, esteve no Fórum de Cascavel para um encontro com a equipe do CEJUSC. A reunião abordou um projeto inovador para apoiar famílias em litígio, promovendo soluções humanizadas para minimizar impactos emocionais. A parceria entre as instituições é essencial para oferecer suporte jurídico e emocional, sempre com foco no bem-estar e na justiça. O compromisso é contribuir para uma sociedade mais equilibrada e acolhedora.

DELEGADO CAA/PR

A OAB Cascavel anuncia com orgulho a nomeação do Dr. Juliano Tolentino como delegado da CAA/PR! Comprometido com o bem-estar da advocacia, ele fortalecerá ações e buscará novas iniciativas para valorizar a classe. Sucesso nessa missão!

DIRETORIA PROVOPAR

Dra. Gizele Rocha de Lima Da Silva e a Dra. Isabela Ferrari representaram a OAB Cascavel na posse da nova presidente do Provopar Cascavel, Fabiola Paranhos. O ato foi em nome da nossa presidente, Silvia Mascarello. Reforçamos nosso compromisso com essa instituição que transforma vidas por meio do voluntariado. Seguimos acompanhando e apoiando esse trabalho essencial, que leva oportunidades e esperança para jovens e suas famílias.