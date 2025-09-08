Coluna Juliano Gazola: Ouvindo o que a planilha não mostra

Moisés não escolheu ser líder. Ele foi interrompido. Invadido por um chamado que contrariava suas certezas. Enquanto apascentava o rebanho, no deserto do anonimato, o Eterno o chamou de dentro da sarça que ardia sem ser consumida. Disse Deus: “Certamente vi a opressão do Meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor diante de seus opressores, pois conheço bem suas dores.” Êxodo 3:7.

Essa é a raiz da liderança autêntica: escuta empática, movida por um senso profundo de justiça. Antes da visão, há sensibilidade. Antes da ação, há contemplação da dor. Nas empresas, vemos líderes que falam demais e escutam de menos. Estão cercados de planilhas, metas e dashboards, mas não percebem que a verdadeira estratégia começa ao escutar o clamor silencioso do time. Liderar é arder com a dor do outro sem ser consumido por ela.

No discurso mais emblemático de Moisés, em Devarim 6, ele estabelece a base da liderança espiritual e estratégica: “Ouve, Israel: YHWH é nosso Deus, YHWH é Um. Amarás a YHWH, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força.” Deuteronômio 6:4–5. YHWH (Deus em Hebraico).

O coração da liderança não está na conquista, mas na integridade. A visão que Moisés comunica é mais que território — é identidade, é cultura, é memória espiritual. E, acima de tudo, é herança para a próxima geração.

Na Bioliderança®, ensinamos que a visão precisa ser biológica, espiritual e prática. Ela deve habitar o corpo, a alma e os processos. Na Cristocracia®, ensinamos que a autoridade não é imposta, é reconhecida no olhar, na coerência e na obediência à Voz superior.