Coluna Juliano Gazola: Ato espiritual da liderança

Liderar é mais do que organizar tarefas ou cobrar metas. Liderar é edificar gente — como Jesus fez com os apóstolos, como Davi fez com seus valentes, como um arquiteto que molda uma catedral viva com carne, suor e propósito.

Davi, o homem segundo o coração de Deus, não escolheu seus guerreiros por currículo. Ele formou sua equipe na trincheira, com base na confiança construída sob o peso da espada, na entrega durante a dor e na honra recíproca. Seus homens não eram perfeitos, mas eram leais. E isso basta para transformar um grupo em um exército.

A lógica moderna insiste em formação técnica. Mas a liderança que deseja formar um time de alta performance precisa ir além dos KPIs. Precisa conhecer a alma dos seus — suas motivações, suas feridas e seus dons secretos. Como Jesus fez com Mateus: um cobrador de impostos odiado, que se tornou apóstolo porque alguém viu o que ninguém via. Uma equipe poderosa nasce quando se enxerga no outro o que ele ainda não reconhece em si.

Em Efésios 1, a Trindade nos ensina sobre sinergia perfeita: funções diferentes, propósito unificado, respeito mútuo e entrega plena. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito sela. Se você deseja formar uma equipe inspirada, modele sua liderança nessa harmonia. Isso não é utopia. É o padrão divino.

Equipes egoístas colapsam, mesmo com talento. Já grupos unidos por propósito e entrega mútua superam a falta de recursos, a pressão do mercado e até a oposição interna. A lealdade construída na dor é mais forte que contratos. O líder sábio sabe disso — e por isso derrama a água de Belém diante do Senhor: para ensinar que o sacrifício de seus liderados não é utilitário, é sagrado.