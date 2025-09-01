Coluna Juliano Gazola: A visão precisa transbordar

Liderar é muito mais que organizar tarefas ou desenhar organogramas. Liderar é ser canal de uma visão que não nasceu no ego, mas no espírito. Uma visão que não foi produzida por planilhas, mas revelada pela presença de Deus. Foi assim com Davi. Quando o rei percebeu que não seria ele quem construiria o templo, ele não recuou em frustração, não se retirou da batalha e tampouco se sentiu descartado. Ele assumiu um novo papel — o de mensageiro da visão — com uma paixão tão intensa que contagiou Salomão, o povo, os sacerdotes, os capitães e até os levitas. Ele comunicou a visão com tanta autoridade espiritual que cada detalhe do templo se tornou claro, tangível, desejável. Isso é liderança em estado puro.

Hoje, o que se vê nos bastidores da liderança corporativa é o esgotamento da visão. Muitos gestores sabem o que fazer, mas não sabem por que fazer. Falam de metas, mas não de propósito. Apresentam números, mas não encarnam o espírito que move esses números. Falta profundidade. Falta origem sagrada. Falta a clareza de que, se Deus não for a fonte da visão, ela se tornará um peso. A verdadeira visão, aquela que transforma destinos e move estruturas, só pode ser comunicada quando o líder primeiro a recebe no espírito. Foi o que Davi disse: “O Senhor me fez entender por escrito da sua mão.” Ele não apenas criou um plano. Ele ouviu uma revelação. E isso muda tudo.

A comunicação da visão começa dentro do líder. Ela exige purificação, fé e coragem. O líder que não sente a dor e o clamor daquilo que carrega jamais conseguirá fazer com que outros se envolvam com profundidade. A visão que não consome o coração do líder não é digna de ser seguida. Por isso, Davi não apenas explicou. Ele encorajou. Ele desenhou. Ele entregou a missão com poder. Ele selou a transição com honra. Salomão não apenas entendeu o projeto — ele herdou o espírito da obra. Porque quando uma visão é comunicada em espírito e verdade, ela não se propaga como ideia, mas como fogo.