Coluna Juliano Gazola: A liderança que não estaciona no superficial

Liderar nunca foi apenas sobre corrigir comportamentos. A liderança verdadeira — aquela que forma legados, não apenas metas — é a que tem coragem de olhar nos olhos da alma humana e perguntar: “Tu me amas?” Três vezes Jesus perguntou a Pedro. Não para envergonhá-lo, mas para libertá-lo. Ele não reteve poder, deu propósito. Não apontou falhas, provocou uma transformação.

Este é o coração do aprendizado em ciclo duplo.

Na linguagem de Chris Argyris, o ciclo simples muda o comportamento; o ciclo duplo transforma a identidade. E, no mundo corporativo, essa distinção é fatal. Porque líderes que apenas corrigem atitudes sem confrontar as crenças que as sustentam estão ensinando seus times a sobreviver, não a viver.

Jesus não montou um plano de ação para Pedro. Ele não aplicou um canvas. Ele foi ao cerne — e, neste gesto, ensinou-nos que líderes que não aprendem a lidar com os dilemas morais, emocionais e espirituais dos seus liderados estão apenas mantendo a máquina girando, não gerando revoluções.

O gestor moderno está diante de uma avalanche de dados e um abismo de sabedoria. KPI, BI, dashboards… Mas onde está o discernimento? A coragem de confrontar o “porquê” por trás do “o quê”? O aprendizado real não é só sobre melhorar processos, é sobre maturar pessoas. E isso exige uma reeducação da alma.