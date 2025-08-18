Coluna Juliano Gazola: A liderança que não estaciona no superficial

Liderar nunca foi apenas sobre corrigir comportamentos. A liderança verdadeira — aquela que forma legados, não apenas metas — é a que tem coragem de olhar nos olhos da alma humana e perguntar: “Tu me amas?” Três vezes Jesus perguntou a Pedro. Não para envergonhá-lo, mas para libertá-lo. Ele não reteve poder, deu propósito. Não apontou falhas, provocou uma transformação.
Este é o coração do aprendizado em ciclo duplo.
Na linguagem de Chris Argyris, o ciclo simples muda o comportamento; o ciclo duplo transforma a identidade. E, no mundo corporativo, essa distinção é fatal. Porque líderes que apenas corrigem atitudes sem confrontar as crenças que as sustentam estão ensinando seus times a sobreviver, não a viver.
Jesus não montou um plano de ação para Pedro. Ele não aplicou um canvas. Ele foi ao cerne — e, neste gesto, ensinou-nos que líderes que não aprendem a lidar com os dilemas morais, emocionais e espirituais dos seus liderados estão apenas mantendo a máquina girando, não gerando revoluções.
O gestor moderno está diante de uma avalanche de dados e um abismo de sabedoria. KPI, BI, dashboards… Mas onde está o discernimento? A coragem de confrontar o “porquê” por trás do “o quê”? O aprendizado real não é só sobre melhorar processos, é sobre maturar pessoas. E isso exige uma reeducação da alma.
Como Pedro, cada líder já foi humilhado por seus próprios erros. Mas nem todos permitem ser restaurados. Uns resistem à correção profunda porque temem perder o controle. Outros zombam da sabedoria porque confundem humildade com fraqueza. Salomão já dizia: “Repreende o sábio, e ele te amará.” O tolo odeia.
Quer uma empresa forte? Ensine seus líderes a amar a verdade mais do que sua reputação. Ensine-os a passar duas vezes pelo ciclo do aprendizado. A primeira, para ajustar o gesto. A segunda, para ajustar o coração.
É tempo de restaurar Pedro. É tempo de gerar líderes que, ao serem confrontados com a verdade, respondam com lágrimas e não com desculpas. Com crescimento e não com resistência.
