Coluna Juliano Gazola: A LIDERANÇA É UM TRONO

No universo corporativo, muitos confundem promoção com consagração. Imaginam que o cargo de gerente seja um prêmio, um trono dourado no topo da hierarquia. Esquecem que, biblicamente, liderança não é um privilégio – é uma oferta. Como escreveu Paulo a Timóteo, “se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja”. Ele não diz “poder” ou “glória”, mas obra. Trabalho. Serviço.

Ser gerente é ser o bispo da fábrica. O olhar que vê o todo. A mente que organiza, o coração que governa, e os joelhos que se dobram no silêncio da responsabilidade. Tomás de Aquino diria que todo governo justo nasce da ordenação ao bem comum. Peter Drucker confirmaria: “a liderança é levantar os olhos das pessoas para a visão, elevar seu desempenho à altura da excelência”.

O Gerente-Bispo e a Autoridade Moral

O gerente-bispo governa sua casa antes de querer governar a planta. Ele tem autoridade porque venceu o ego, não porque usa crachá dourado. Ele não é dado ao vinho – ou seja, não é dominado por impulsos, vaidades, favoritismos ou fofocas corporativas. Ele sabe que sua influência depende do que vive, não do que exige.

Jordan Peterson afirma que o líder maduro coloca sua casa em ordem antes de criticar o mundo. Marshall Goldsmith o ecoa: “o que te trouxe até aqui não te levará até lá”. A maturidade do gerente está em se reformar antes de querer reformar a equipe. O gerente que explode, que não escuta, que não assume erros… esse está no caminho do diabo, segundo Paulo: “para que não caia na mesma condenação de Satanás”.