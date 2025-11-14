O Tempo escoa em nossos dedos.

Brasil - Líderes não fracassam por falta de inteligência, técnica ou esforço. Eles fracassam porque não entendem o tempo. E quando um líder erra com o tempo, erra com tudo: com sua equipe, seu propósito, sua família, sua saúde e com a visão que Deus colocou diante dele.

O Salmo 90, escrito por Moisés — o mesmo homem que viu uma geração inteira morrer no deserto — é mais do que um poema. É um alerta. Um grito. Um soco na consciência: “Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.”

É impossível ser um líder sábio sendo escravo da urgência. É impossível construir o futuro vivendo como a palha levada pelo vento (Salmo 1). É impossível liderar pessoas quando sequer lideramos nossa própria agenda.

A moderna gestão repete que tempo é dinheiro. A Escritura revela algo muito mais profundo: Tempo é vida. Tempo é eternidade em movimento. Pedro, ao escrever sua segunda carta, afirma que “para Deus, mil anos são como um dia, e um dia como mil anos”. Não é poesia; é epistemologia espiritual, ou seja, uma reflexão espiritual: o Eterno vê tudo ao mesmo tempo, enquanto nós tropeçamos nos minutos como cegos tateando paredes, ou cansando as vistas nos stories dos outros.

E ainda assim, somos chamados a governar o tempo — não a sobreviver a ele. Eclesiastes 3 amplia esse chamado. Ele rasga nossos autoenganos e declara: “Para cada propósito há um tempo debaixo do céu.”

Ou seja, existe um momento certo para plantar, para colher, para dizer sim, para dizer não, para construir, para renunciar — para agir e para esperar.

Liderança e a Gestão do Tempo

O líder que ignora isso paga o preço em forma de tensão, conflitos, ansiedade, pressão e decisões precipitadas. Já o líder que compreende a dinâmica do tempo se torna um administrador da vida, não um sobrevivente do relógio.

Peter Drucker aponta o óbvio que negligenciamos: Primeiro, conheça seu tempo.

Depois, elimine o que não gera valor.