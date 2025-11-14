O Tempo escoa em nossos dedos.
Brasil - Líderes não fracassam por falta de inteligência, técnica ou esforço. Eles fracassam porque não entendem o tempo. E quando um líder erra com o tempo, erra com tudo: com sua equipe, seu propósito, sua família, sua saúde e com a visão que Deus colocou diante dele.
O Salmo 90, escrito por Moisés — o mesmo homem que viu uma geração inteira morrer no deserto — é mais do que um poema. É um alerta. Um grito. Um soco na consciência: “Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.”
É impossível ser um líder sábio sendo escravo da urgência. É impossível construir o futuro vivendo como a palha levada pelo vento (Salmo 1). É impossível liderar pessoas quando sequer lideramos nossa própria agenda.
A moderna gestão repete que tempo é dinheiro. A Escritura revela algo muito mais profundo: Tempo é vida. Tempo é eternidade em movimento. Pedro, ao escrever sua segunda carta, afirma que “para Deus, mil anos são como um dia, e um dia como mil anos”. Não é poesia; é epistemologia espiritual, ou seja, uma reflexão espiritual: o Eterno vê tudo ao mesmo tempo, enquanto nós tropeçamos nos minutos como cegos tateando paredes, ou cansando as vistas nos stories dos outros.
E ainda assim, somos chamados a governar o tempo — não a sobreviver a ele. Eclesiastes 3 amplia esse chamado. Ele rasga nossos autoenganos e declara: “Para cada propósito há um tempo debaixo do céu.”
Ou seja, existe um momento certo para plantar, para colher, para dizer sim, para dizer não, para construir, para renunciar — para agir e para esperar.
Liderança e a Gestão do Tempo
O líder que ignora isso paga o preço em forma de tensão, conflitos, ansiedade, pressão e decisões precipitadas. Já o líder que compreende a dinâmica do tempo se torna um administrador da vida, não um sobrevivente do relógio.
Peter Drucker aponta o óbvio que negligenciamos: Primeiro, conheça seu tempo.
Depois, elimine o que não gera valor.
Olavo de Carvalho iria além: “Sem ordenar a alma, a agenda é irrelevante. ”
Por fim, una grandes blocos de foco para aprofundar aquilo que realmente importa. Mas aqui está o ponto que separa líderes medianos de líderes extraordinários: não basta organizar a agenda — é preciso ordenar a alma.
Você pode ter a melhor ferramenta, o melhor método, o melhor sistema. Se o coração estiver desalinhado com o propósito, tudo será vaidade, como Davi reconheceu. Você pode “administrar” o tempo, mas estará desperdiçando a vida.
A Urgência da Vida e o Tempo
A pergunta que Moisés, Pedro, Salomão, Davi e Drucker fariam a você hoje é dura, simples e inescapável: O que você está construindo com o tempo que recebeu — ou está apenas sobrevivendo ao fluxo caótico de demandas?
Se o tempo é curto, então a vida é urgente. Verdade dura!
A Mentoria de Bioliderança® e Cristocracia® existe exatamente para isso: alinhar sua maturidade, seu propósito e seu tempo ao projeto de liderança. Siga para mais conteúdos: @jggazola e @cristocracia_oficial
