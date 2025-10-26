O verbo que cura
Cascavel e Paraná - Há uma força invisível que define o destino das organizações — a forma como o líder se comunica. O tolo responde antes de ouvir, disse Salomão, e sua pressa revela o orgulho de um coração que deseja ser admirado mais do que compreender. O sábio, porém, aprende a escutar como quem cura. Ele entende que as palavras têm o poder de construir impérios ou de incendiar equipes.
O verdadeiro líder não fala apenas para transmitir ideias; fala para transformar consciências. Ele não busca ser entendido, mas gerar entendimento. Essa é a diferença entre o gestor técnico e o líder biológico — aquele que faz pulsar a vida em torno de si. Francisco de Assis orou para compreender antes de ser compreendido. E esse é o segredo da liderança comunicadora, que se aproxima do divino porque reflete a natureza de Deus: o maior comunicador de todos os tempos.
Deus fala pela natureza, pela Escritura e pela consciência. Sua linguagem é simbólica e pedagógica. Não há ruído em Sua comunicação; há ordem, propósito e amor. O líder que aprende com o Criador entende que comunicar é encarnar sentido, e que cada palavra carrega uma semente de futuro. Quando o líder fala, o inconsciente coletivo da equipe o escuta — e ali se forma cultura, crença e destino.
A língua, como lembra Tiago, é pequena, mas inflama florestas inteiras. As empresas adoecem não por falta de tecnologia, mas por excesso de agressividade verbal, omissão, ironia e falta de escuta. A comunicação tóxica é o primeiro sinal da decadência moral de uma liderança. Já a comunicação curadora — branda, firme, lúcida — é o remédio que restaura a confiança.
Ouvir é um ato de amor. Falar com verdade e empatia é um ato de poder. E o líder maduro é aquele que sabe unir ambos. Ele não usa a palavra para dominar, mas para libertar; não para impressionar, mas para instruir. Esse é o líder que fala pouco e transforma muito.
