Advertência eterna

Cascavel e Paraná - O verdadeiro poder não se manifesta na imposição, mas na capacidade de inspirar transformação interior. A liderança que nasce do espírito — e não apenas da estrutura — é aquela que compreende que toda autoridade humana é apenas um reflexo transitório da Autoridade Suprema. No Salmo 82, Deus repreende os juízes que se corromperam pela vaidade do cargo, lembrando-lhes que são “filhos do Altíssimo”, mas que, se abusarem do poder, “morrerão como homens comuns”. Eis a advertência eterna: quem não serve à justiça, serve à própria ruína.

Todo gestor moderno, em algum momento, enfrenta a tentação de confundir autoridade com domínio, influência com manipulação. A maturidade espiritual e profissional começa quando o líder entende que o poder é uma concessão divina, não um privilégio. É empréstimo e não propriedade. É missão, não trono. A força do líder não está em quantos obedecem às suas ordens, mas em quantos se erguem por causa de sua presença.

Daniel, o profeta da integridade, viu impérios se erguerem e caírem, reis enlouquecerem e sábios se perderem. Ele testemunhou que todos os reinos humanos são temporários e que somente o Reino do Filho do Homem é eterno. Em linguagem corporativa, isso significa: toda organização, todo cargo e todo resultado são transitórios — o que permanece é o propósito. Líderes que entendem essa verdade não lutam por poder; lutam por legado.

Numa empresa, o uso justo do poder se revela quando a decisão financeira, técnica ou estratégica protege o “necessitado corporativo” — aquele colaborador, setor ou cliente que mais depende do suporte da alta direção. O poder espiritual de um líder não é medido por relatórios, mas pela capacidade de fazer o bem quando ninguém está olhando.