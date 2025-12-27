Arrependimento sem método é só mais um ciclo

Brasil - Revelo uma verdade desconfortável para líderes experientes: vivenciar não é o mesmo que aprender. Em Juízes 2, o povo de Israel havia presenciado feitos extraordinários sob Josué — milagres, conquistas, direção clara. Ainda assim, surge uma geração que “não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele havia feito”. O problema não foi falta de história, mas falta de organização do aprendizado.

2025 expôs exatamente isso em muitas lideranças. Houve esforço, houve consciência dos erros, houve até arrependimento. Mas, como no chamado “choro em Boquim”, esse arrependimento ficou no campo emocional. Chorou-se o erro, mas não se derrubaram os altares. No ambiente corporativo, esses altares aparecem como atalhos de resultado, tolerância ao desalinhamento, medo de confronto, vaidade institucional ou excesso de controle disfarçado de cuidado.

Quero deixar claro: onde o aprendizado não é organizado, o vazio é ocupado por ídolos. Pedro ajuda a compreender por quê. A revelação é progressiva. Não há avanço quando não há resposta prática ao que já se sabe. Esse princípio vale para a fé e vale para a liderança. Muitas organizações pediram inovação em 2025 sem corrigir o básico: padrões claros, disciplina, clareza de expectativas e coragem para dar feedback.

Paulo, escrevendo aos colossenses, mostra que crescimento não acontece por acúmulo de informação, mas por aprendizado vivido enquanto a vida acontece. Ele apresenta elementos simples e exigentes: padrões, instrução, prática, feedback e liberação. Quando esses elementos não existem de forma integrada, o aprendizado não se sustenta — e a história se repete.

Se 2025 revelou onde o aprendizado falhou, 2026 exigirá decisão. Ou o líder transforma consciência em estrutura, ou entrará no próximo ano repetindo os mesmos ciclos com novas justificativas. Aprender deixará de ser discurso bonito e se tornará ato de governo.