Coluna Isto Posto:DR. IBRAHIM FAYAD

Cascavel e Paraná - Tomei conhecimento através de um amigo que um leitor desta despretensiosa coluna é o Dr. Ibrhaim Fayad, cidadão que, em sua vida de empresário, já reuniu um profícuo legado, destacado de orgulho tanto para a área do cooperativismo, como para a agricultura, para com a política quando rebocada pela seriedade e nuances moralmente equilibradas, também como para o Paraná, assim como para o próprio Brasil, haja vista que, graças à sua competência na área e em operações agrícolas, certa vez foi convidado e aceitou sediar-se em Brasília por um bom tempo, a serviço do Ministério da Agricultura e, uma vez lá, produziu excelentes feitos nessa área na qual labutou ao longo de sua vida, recheada de êxitos dedicados à Sociedade que sempre admirou e respeitou. E isto sem se citar mais outros punhados de sucessos direcionados por seu dedo, por seu padrão, por sua maneira de ser, principalmente quando na Presidência da Coopavel, quando essa, em seus primórdios, tanto lhe exigia na rota em que estava rumo ao que hoje é nas mãos de seus sucessores que souberam fazer de seus ensinamentos as ferramentas que levaram aquela destacada e admirada Cooperativa ao seu hoje estágio não apenas de orgulho…mas, sim, de muito – sim, de muito – orgulho mesmo. Dr. Ibrahim Fayad, por falar em orgulho, digo-lhe que passou esse sentimento a associar-se a mim a cada dia em que dou início a esse despretensioso espaço de opinião, aqui neste nosso O Paraná, ao sabê-lo leitor deste, repito, modesto “Isto Posto”.

GRIFE

STF chegou na Câmara Federal. Diminuiu o poder constitucional que ali havia. E a Câmara aceitou pacificamente. Aos poucos o STF vai eliminando óbices em seu caminho, ao que tudo indica, rumo ao poder total. Morro e não vejo tudo.

FOLHETINS

Ao peregrinar pelos supermercados em busca das compras da semana acabei quase me convencendo de que “não dá mais”…Efetivamente, não dá mais para manter o hábito, por exemplo, de comer carne todos os dias. A farsa da picanha, do Lula, sabia-se ser farsa política-demagógica, principalmente vindo dele, mas ao ponto em que chegou o embuste, envolvendo todas as carnes, não era de se prever. Parece que vamos nos tornar vegetarianos “na marra”. E o pior é que “essa febre de preços” que envolve o processo de alimentação familiar está em metástase…ou seja, alojando-se em tudo o mais que entende-se como pacote de alimentação. Olha o preço do ovo… E o feijão e o arroz, comida do povo!! Confesso que não sei até qual limite o povo vai resistir, mas sei que está difícil de encontrar “um otimista que seja”, mesmo na área em que habitam os fantasiosos que também já se revelam ofegantes. E o pior é que as reações populares estão amordaçadas e ameaçadas por uma ditadura que até prende quem ousar protestar, mesmo através de simples traços de batom em qualquer lugar, até em estátuas.

Há pessoas que seguem alimentando a vontade de deixar o carro em casa, mas para tanto aguardam um processo de conforto e facilidade de acesso ao chamado e usado em várias cidades como o “Transporte Seletivo”.