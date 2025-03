Coluna Isto Posto: POVO SUBMISSO... ADESTRADO

Cascavel - Procura-se por dados relacionados com multas de trânsito, para se checar quanto essa “espécie de indústria” tem confiscado da economia popular e, apesar da lei determinar a publicação desses dados, pelo menos uma vez por ano, em vão, e mais em vão ainda se procurar os índices dessas mordidas em torno das estradas, na quais, até sutis emboscadas são elaboradas para que esse tipo de arrecadação se mantenha beneficiando principalmente aqueles espertalhões da chamada “comunidade dos radares”. Uma dessas espertezas – que também se pode chamar de armadilha – é a que mais abastece os cofres dessa legião, ou seja, a velocidade. A velocidade oficial como mínima no Brasil é de 110 quilômetros por hora. Razoável em se tratando do mundo de hoje e tipos de veículos que são bem mais avançados que os de antigamente, no entanto, manipulam vários trechos dessas estradas, estabelecendo os antigos 80 por hora e ainda não raros trechos com limitação de 60 e até de 40 por hora, quase que impraticáveis. E é aí que as multas borbulham como aqueles juncos dos pântanos, bonitos na parte acima d´água, mas deformados e apodrecidos na parte debaixo, a que não se vê, e tentam justificar essa feiura, sob a alegação de “segurança”. Segurança nada… segurança de arrecadação para eles. E mais: Trechos longos, de ampla visão, permitindo ultrapassagens seguras, colocaram a faixa amarela contínua, em favor das multas e através de radares que por lei não podem estar escondidos, mas estão. São fortunas, enfim, arrecadadas através desse sistema caótico viário que não conta, nas arrecadações, com nenhum detalhe pedagógico que o justifique… É só multas, multas e mais multas e, aqui temos uma multa lavrada nos 81 quilômetros – 81, vejam bem – pois ali estabeleceram “os 80 fora da lei dos 110”, cilada que proporciona esmagadora arrecadação no local. O Código de trânsito prevê – e eles pregam isso tentando minimizar a raiva que nos desperta – que toda verba originada de multas deve ser e é usada no próprio sistema… Falso… não esclarecem que houve emenda à Constituição – a de número 39 – que autoriza aplicação de 30% do arrecadado em outras finalidades. A emenda foi vitória dos lobistas, ao ouvido de nossos “íntegros deputados”, sabe-se lá a troco de quê.

GRIFE

Aquela parte despudorada da imprensa, que segue defendendo a anarquia que nos cobre, insiste no eufemismo e segue afirmando que “A arma do povo é o voto.” A pregação esquece de esclarecer, por outro lado, que “o voto das atuais circunstâncias é, justamente, a arma.”

FOLHETINS

Se um certo secretário estiver no cargo (tudo hoje no Brasil é possível) quando da inauguração da Ponte de Guaratuba… pelo menos tentará fazer alusão de que é dele a iniciativa.