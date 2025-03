Coluna Isto Posto: O ZÉ DO CAROÇO insiste

E o cúmulo: “Fazem campanha por anistia!” Ora, anistia pode até ser tentada se relacionada com culpados – com condenados. No entanto esses patriotas que estão injustamente presos precisam é de liberdade, pois não cometeram crime nenhum. Por que “anistia” se não devem? Seria intenção de encontrar uma forma de “justificar o injustificável?”

(Mas bábábábá)… Morro e não vejo tudo!

FOLHETINS

Haddad entregou ao Congresso Nacional uma lista de prioridades da equipe econômica, que incluem o aumento da faixa de isenção do imposto de renda e o fim dos supersalários. A primeira iniciativa, que tem largo apoio no Congresso Nacional, ainda está travada na Casa Civil. O governo federal ainda debate a compensação para a iniciativa. Durante sua posse como ministra, Gleisi prometeu ajudar Haddad com a consolidação das pautas econômicas na Câmara e no Senado. “Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda”, disse Gleisi. *(Baixa o pano rápido, pois acabou mais um ato desse circo sem lona chamado BRASIL)

MARCA E COMPORTAMENTO ÉTICO DE UMA EMPESA: A Record anunciou a saída de Celso Freitas da seguinte forma: “A RECORD vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público”. (Bravo Record)

MESA DE BAR

– Por que só homosapiens? Por que não mulher-sapiens? (Dilma Roussef – do PT) (GRRRRRRRRR)