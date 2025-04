Coluna Isto Posto: NO MUNDO DA BOLA

Cascavel - Nas páginas a notícia de que Mano Menezes estava sendo contratado pelo Grêmio. O informante completou a nota, acrescentando:

– “Sobre o tema, nas últimas horas, a torcida ‘vetou’ uma chegada do comandante em virtude de seu estilo de jogo”.

Esta é uma das formas falsas, manhosas de jornalismo, tanto que se atreve a atribuir à torcida – que ele não consultou – uma rejeição. Essa é uma das manhas de um estilo de imprensa. Também usam a molecagem de afirmar – NO DESENROLAR DE OUTROS FATOS – que “mantiveram contato com esse ou aquele” pedindo respostas, mas “esse ou aquele” não atenderam. É uma maneira de “forçar uma barra”. Aliás, no meio do futebol muitas outras interferências suspeitas estão ali se juntando. Tem até ministro do STF sendo denunciado, assim como jogador forçando situações em campo para acertar no sistema de apostas que criaram. Muitos técnicos e jogadores recebendo acima de um milhão de salários é algo que dificilmente se aceita que possa dar certo. Isso, afora, um whiskinho doze anos para um ou outro cronista, mimo que quase sempre “pinta no pedaço”… A troca de um cheque “até dia tal”, dia que não chega nunca, é comum, fatos sempre negados no Brasil com afirmação de que “essas coisas acontecem, mas lá pela América Central, aqui não tem disso, não.” Bruno Henrique, do Flamengo, que corre o risco de ser rigorosamente punido por ter forçado cartão para acertar aposta, nem precisa se preocupar, afinal, flutua no noticiário a participação de Gilmar Mendes, pelo STF determinando (que absurdo) monocraticamente um presidente ser mantido na CBF, entidade com a qual empresa do Ministro tem contrato de serviços (permanece o absurdo). Assim, se Bruno Henrique for punido, no recurso final lhe restará ainda a chance no STF de decisão monocrática – de um dos habituais – para lhe salvar.

Cristo não vem mais. E eu… morro e não vejo tudo.

GRIFE

Estados Unidos crava no visto de “trans brasileiros o gênero masculino”. Diante de faniquitos, foi esclarecido às duas criaturas: “Aqui é homem ou mulher. Nossa lei não reconhece o que seja Trans”. Quer, quer. Não quer, marque o próximo voo de volta e boa viagem.