Coluna Isto Posto: NAS COXAS (!)

Cascavel - Se o País não fosse riquíssimo, não recolhesse aos cofres de quem está no governo verdadeiras fortunas – aliás, nem mais por mês ou ano, mas “por minutos”, a cada minuto – já teríamos sucumbido, isso por que, sem preparo adequado para o comando de uma nação, quem está à frente, e está lá sabemos nós através de que meios, já teríamos, repito, sucumbido, isso porque, devido a mais uma ação do que chamam “governo Lula”, está aí a prova de que essa forma ignorante de administração pública é conduzida “nas coxas”, mesmo porquê quem está lá tem limitações gritantes até, se for o caso, para conduzir, revelam isso, uma casa. Quanto ao “nas coxas”, explico para evitar distorções em interpretações. Nos tempos dos escravos, as telhas para coberturas eram fabricadas no estilo que chamamos de “coloniais”. Aquelas redondas que eram e são encaixadas umas nas outras. Ocorre que não havia modelo, não havia base para fabricação, então eram usados os escravos para isso, ou seja, nas coxas dos escravos era colocado o barro para produção de cada telha, como não eram uniformes, cada telha saia diferente uma de outra e, o problema do “encaixe” quando colocadas no telhado provocava diferenças. As goteiras eram inevitáveis. E foi daí que surgiu a expressão “nas coxas”, pois a partir de então, tudo o que era mal feito passou a ser dito que fora feito “nas coxas” (dos escravos e também dos índios). Tudo isso para explicar que a decisão do que chamam Governo Lula e o esquema PT de antecipar o pagamento do décimo terceiro aos aposentados, revela que conduzem as coisas “nas coxas” ou seja, é um governo mal feito e a prova é essa aí, é esse benefício vindo do improviso, ou seja, não estava planejado e a decisão revela também que dinheiro há, e muito, só não há previsão adequada, tanto que até poderia haver essa até bem-vinda antecipação, mas deveria ser do conhecimento de tudo e de todos, mas não, esse aí surge em razão do governo Lula estar “acabado, demolido em credibilidade”, enfim, demolido em termos de qualquer coisa e, assim, vez ou outra se obrigam a aplicarem métodos inesperados – nas coxas – na também ignorância de que vão reverter essa atual situação de rejeição – aonde chegaram – totalmente condenados, como estão, pela Opinião Pública.

Aumentam as críticas sobre a VIDA PRIVADA de Neymar. A inveja é uma desgraça.

MST está em parceria com a China. O comunismo está tomando o Brasil, forçando a barra através de vários ângulos e brechas e quem viver verá. Nossa Constituição há muito está sendo desprezada pelo STF – como todos sabemos – e “o resto será uma questão de tempo”. Fotos com algumas máquinas modernas já foram feitas em alguns acampamentos e estão na internet. Assim é que, com o aval de “Quintas Colunas” por aqui, é de se prever que pouco a pouco “a coruja estará pelada”(expressão sulista.)