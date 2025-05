Coluna Isto Posto: MENSALÃO 2?

Cascavel e Paraná - Diante dessas fantásticas fortunas desviadas dos cofres públicos para os bolsos dos invasores do MST e nos desviando do roubo contra aposentados, aguça-nos outra curiosidade: Por que uma entidade com tantos atos criminosos a responder na área judicial, como essa que é protegida à exaustão, principalmente por integrantes de esferas oficiais conta com tanta cobertura? A suspeita chega a gerar sobressalto. Há inquietação também provocada pelo pensamento que emergiu no dorso da lógica: Haveria aí uma espécie de “mensalão”? Não, não se trata de raciocínio fantasioso, basta dar “tratos à bola”. Se não, vejamos de forma bem simples: O MST é uma organização clandestina, não existe juridicamente. Criminosamente o dinheiro público lhe é canalizado por entidades fantasmas que se caracterizam pelo que chamam de Ongs. Ora, ora… Queiram ou não chega-se a uma constatação de mais um inexorável e famigerado mensalão. E através de quem? Está tudo camuflado no submundo da ilegalidade do MST!! É caixa preta mesmo. Assim, toda vez que o caro leitor tiver pela frente, através de qualquer meio, um defensor do MST, apenas pergunte: “Quanto levou?” E pelas formas inflexíveis e entusiastas das defesas que fazem desses atos criminosos, sugere-se que o MST paga bem. E muito bem. Deve pagar bem até para “colocarem seu boné na cabeça”. E mais… Pelas últimas constatações o MST tem recebido recursos até da Itaipu. E mais não escrevo por não ser necessário. Cristo não vem mais.

GRIFE

Para alegria do Jornal do Brasil, Estadão, Folha de São Paulo, etc. CNJ afasta desembargador por mensagens públicas de apoio a Bolsonaro. Se fosse contra Bolsonaro… Certamente PODIA.

FOLHETINS

Casa Pop… Mais uma herança de miséria deixada pelo ex-prefeito e ex-condenado Leonaldo Paranhos. Situação tão deplorável que o Ministério Público teve que acionar a Prefeitura no pedido de providências. Vai, povo…Vota!

“Os de sempre” votaram uma verba de cem mil reais do dinheiro do povo para Dilma Rousseff, como recompensa pelo que “eles dizem” ter ela sofrido muito quando do que chamam de ditadura. Brasil, pra circo, só falta a lona. Só como presidente do Bric – aquele banco misterioso sustentado pelo Brasil e outras nações amiguinhas do PT – ela fatura 300 mil por mês. Tem ainda uma verba generosa tanto como ex-presidente do Brasil como mais outro monte de dinheiro como “anistiada” do tempo dos militares. E Dilma tem ainda carros, motoristas, combustível e assessores, também como ex-presidente, pagos com dinheiro do povo do Brasil. E ainda esta semana, pelas redes sociais, a mãe do soldadinho Mario Kozel lembrava a morte de seu filho, executado – estraçalhado por bombas, disparadas pela entidade criminosa Var Palmares à qual Dilma pertenceu. Positivamente Cristo não vem mais.

Eleições para presidência do PT no mês que vem. Travesti “no pedaço” pleiteando “essa boca”. Deve-se escrever “candidatO ou candidatA”? A Coluna aguarda orientação.

MESA DE BAR

(lembrando L.F.Veríssimo)