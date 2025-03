Coluna Isto Posto: MASSAROCA – BRASIL - GRÊMIO

Cascavel - Se não pretende perturbar a superfície…não agite o fundo do rio. Esta recomendação literária, que li em algum lugar e uso há muito tempo nas vezes em que ela se encaixa, mais uma vez me veio à mente após ver o Grêmio perder o título do Gauchão no último domingo na Beira do Rio ao empatar com o Inter, em competição na qual valem os goals e não competições. Deveria ser melhor de três, mas hoje em dia até no futebol as coisas são mal feitas, contra o próprio futebol, vindas daqueles que se comprometem construir boas rotas, mas acabam nas direções dos poços de erros. Mas, a intenção aqui é relembrar que, pelo menos em meus contatos com meu público, alertei que o Grêmio estava em mãos impróprias, pois Renato Portalupi era muito pequeno na função de técnico, para conduzir um Grêmio. Conheci e ví grandes técnicos operando o futebol e pude assimilar muitas circunstâncias – o melhor que conheci foi Rubens Minelli – e comparando o que conheci com o então Renato, me convencí que o Grêmio iria sucumbir diante daquela mediocridade de trabalho. E senti também que iríamos levar algum tempo para nos recuperar e, auxiliado na mediocridade pelo Presidente Guerra, eis que passamos a pagar agora “o caro” que ainda vai ficar mais caro ainda. Que time tosco ficou na Arena…aquilo alí é herança de Renato e Guerra. Venderam valores, como Biteco e um clube que quer títulos não pode e não deve vender seus valores. A politica em torno do plantel foi horrorosa e me convenci que Renato foi uma espécie de “gonorreia esportiva (metáfora) que caiu sobre o Grêmio! E tão cedo não vamos encontrar a penicilina adequada. Comparando, digamos, com o Brasil…vamos levar muito tempo pagando o que hoje está sendo feito pelo PT através do estandarte do esquema que é Lula e tudo o que aí também lembra ser uma “gonorreia politica”(metáfora) que, para curar, vai levar muito…muito tempo…afinal, está tudo destruído: Economia – Politica – Constituição – tudo…Tudo está tentando “manter a cabeça de fora de um poço de areia movediça”. E não vai ser fácil, apesar da mobilização do povo nas ruas, como no último domingo, em protesto pela formação dessa “Massaroca que chamam de Brasil.” Quem viver…verá.

GRIFE

Pela primeira vez, desde que inaugurou, visitei o Shopping Catuaí, aqui em Cascavel. E faço esse registro nesta coluna em foto abaixo, mostrando a elegância daquele local e sem nenhuma vinculação publicitária e o faço congratulando-me pelo fato de me ter negado a aceitar a recomendação, certa ocasião, de por meio de som e imagem – “bater pesado” na obra – quando em fase de construção. Uma insensatez que está registrada em E-Mail em poder desta Coluna.

CATUAÍ – Tem até Super Mercado moderno – bonito – elegante e muito prático – O admirável FESTVAL

