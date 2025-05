Coluna Isto Posto: JANJAÇO AÉREO

A propósito: Em março, a Advocacia-Geral da União e do Lula (AGU) elaborou um parecer de interesse do Lula e de sua mulher, que conclui que a posição de primeira-dama é uma função de interesse público e que, portanto, cabe ao Estado arcar com os custos decorrentes dessa função, incluindo despesas com viagens. Morro e não vejo tudo… Cristo não vem mais. Vai povo… Vota!

É que antes é preciso não deixar de repetir a informação que órgãos não comprometidos com a “arte da sacanagem” (não gosto desta palavra, mas sou obrigado a usá-la em certas ocasiões) já informaram que a mulher do Lula, inexplicavelmente, se mandou para a Rússia, antes do marido, que também vai lá amanhã ou quinta, participar de comemorações históricas dos russos e ela, que se conhece por Janja, viajou 14 horas usando uma avião da FAB – mas não um simples avião (o Brasil não deve a ela nem um teco-teco) mas foi a bordo de um – PASMEM – Airbus A-330 – 200 – tão grande que comporta 250 passageiros, mas levou apenas 16 – dezesseis. Havia espaço até para montar um bailão aéreo e para conduzir a banda.

Cascavel - Se aqueles que estão a ler esta despretensiosa Coluna se convenceram que o final da semana anterior juntado ao início da atual trouxe uma das piores cargas de deboche de parte do governo Lula do PT atirada na cara da sociedade brasileira, se enganou… Aquilo não foi o pior. O pior está por vir e está sendo denunciado pelas redes sociais e tem a ver com tal programa do governo intitulado “Cozinha Solidária”.

GRIFE

O que apelidaram de prisão domiciliar. 600 metros quadrados. Frente para o mar. Verão o ano inteiro. Cobertura. Esse é o espaço físico que o STF autorizou Fernando Collor de Melo cumprir o prazo de cadeia ao qual foi condenado. Uma das acusações comprovada: 20 milhões de reais – É… VINTE MILHÕES – DINHEIRO DO POVO – DE PROPINA. Já uma brasileira, que apenas passou batom numa estátua, o mesmo dito tribunal lhe condenou – atrás de grades – 14 anos. Como dizia um velho amigo meu: “Cá um… Cá um…”

FOLHETINS

Agora o pior ou, julgue você qual o menos ruim? Além da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza – iniciativa que Janja tem promovido desde quando a Aliança foi proposta pelo Lula durante a presidência brasileira do G20 – observe-se a ironia envolvida no que a camada popular do povo usa identificar através da expressão: “cara dura”: Programa do governo chamado de “Cozinha Solidária”. Segundo Sites rolando nas redes sociais que examinaram esse programa, descobriu-se uma deprimente ação contra gente pobre, revelando-se que não se assaltou só aposentados. Gente com fome e até moradores de rua também foram alcançados por desvios investigados em quatro Estados, sendo o principal São Paulo, onde há mais concentração de ligações das ONGS com PT. O programa visa fornecimento de “Quentinhas”, principalmente para moradores de rua. As quentinhas não chegaram, afirmam eles e os denunciantes. As denúncias revelam que os desvios chegam a onze milhões de reais pinçados “da comida de gente com fome”. Se não bastasse terem roubado aposentados, que continuam esperando por uma posição do governo que se relacione com “devolução” ao seu Zé da Marmita, agora também essa contra o “seu Zé sem marmita”.

MESA DE BAR

Amiga convidada da mulher do Lula, do alto da escada do AirBus A-330 -200 para 250 passageiros ao apreciar Moscou, antes de descer:

– Janja… Minha “Ídala”!!!