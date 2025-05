Coluna Isto Posto: ITAIPU – “TETÃO OU TETAÇO”?

Cascavel e Paraná - O tempo passa e Itaipu transforma-se, além de fornecedora de energia, também financiadora de absurdos. A segunda ponte está pronta há muito tempo, mas a ideologia de esquerda decidiu travar sua finalidade, nos estimulando a desconfiar de que está em andamento ali também a “operação Antônio Gramsci” pela qual o PT é apaixonado e nunca descartou o entendimento de prática brutal que vem a ser a demolição do que está feito na intenção de reconstruir tudo dentro dos perfis do comunismo.

Há no Congresso dificuldade de se colher assinaturas para formação de uma CPI que está sendo pretendida para que se esclareça montantes assustadores de dinheiro para trabalhos junto a atividades que nada tenham a ver com a Itaipu, como milhões e milhões de reais para operações indigenistas. A questão que já foi levantada é a “o que a Itaipu tem a ver com isso?”

Nessa “casa dos milhões” está também dinheiro desviado para o MST . Para um festival apelidado de “Janjapaloosa,” no qual se destaca a frente a mulher do Lula, foi canalizada uma contribuição de um bilhão de reais da Itaipu, assim como outras verbas de contribuições que, num governo sério, seriam canalizadas para uma útil diminuição de custos da energia. O grupo de deputados que busca assinaturas para instalação de uma CPI, já nessa peregrinação tem se chocado com tanto dinheiro destinado a ações que nada tem a ver com Itaipu, mas ações que – segundo eles – transformam-se em inacreditáveis pelo volume.

Esses parlamentares estão nas redes sociais prestando mais informações sobre esse tema – Itaipu – que poderá brevemente explodir através da denominação de “outro escândalo” no governo Lula. Perguntado aos parlamentares se procedem as desconfianças de que há a prática de fornecimento de cestas básicas de supermercados que recebem as notas, mas as cestas não são fornecidas, respondem que também essa questão pretende, através da CPI, ser investigada e informada se procede ou não.

Uma outra informação dá conta de que, nos prazos de pagamentos, sim, a Itaipu é infalível e até se antecipa, tanto que os milionários cachês de artistas (amigos do Rei”) do tal festival foram pagos de forma adiantada. Assim, quando se ver “artista” condenando opositores e enaltecendo Janja – Lula e Itaipu, já se saberá onde nasce o estímulo.

GRIFE

Hospital de Retaguarda. Já deveria ter sido entregue, mas vamos ter que esperar mais cinco meses. Seria aconselhável explicarem à Sociedade qual passou a ser o significado que se conhece por “licitação”? Isso porquê prazos e aditivos em Cascavel passaram a ser sinônimos de falta de respeito.

FOLHETINS

Borderaux de gastos de cada secretaria da Prefeitura de Cascavel foram respeitosamente elaborados até a administração Salazar Barreiros. Depois disso…Nunca mais e, principalmente na gestão Paranhos, passaram a ser vistos como “um crucifixo para o Drácula”. E esta Coluna vai ter que cobrar essa falta de transparência…ATÉ QUANDO???

Devolução da roubalheira em cima dos aposentados, até agora não passou de murmúrios, ou, na expressão que a camada mais simples da população costuma usar, não passou de “papo furado”. A propósito; Ninguém foi preso.