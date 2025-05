Coluna Isto Posto: FORA DAS QUATRO LINHAS

Cascavel e Paraná - Assim como vários outros setores da conturbada vida brasileira, o futebol também passa por um período de desempenho desastroso, tanto na entidade maior de sua gestão, que se conhece por CBF como também e, principalmente, no que diz respeito à arbitragem. O nosso futebol teve até interferência da justiça comum, embora contando com “justiça esportiva”, denúncias de suspeitas de envolvimento até mesmo de ministro do STF em fraudes protocolares – de jogadores apontados como partícipes do que chamam de “cambalacho” em apostas e demais circunstâncias inescrupulosas. Aliás, a adoção do chamado VAR no futebol destaca de forma irrefutável que a arbitragem é deficiente, é de incompetência comprovada. E, pelo o que se tem nesse setor, para esse mal, que pode um dia acabar com o futebol, pelo menos no Brasil, não há forma que venha corrigir essa desastrosa vergonha.

GRIFE

Num supermercado da Rua Paraná, uma senhora idosa me pede para “ler o preço”, bem embaixo, quase inacessível, na gôndola do produto que ela pretendia comprar. Tive que ajoelhar para verificar e atende-la. Lance aí na foto. Infelizmente, idosos ou não terão que se submeter a essa praxe obsoleta, desconfortável e até propensa a torções musculares, que já deveria ter sido trocada por algo mais moderno – que já existe nos EUA em benefício dos clientes, principalmente idosos.

FOLHETINS

O Detran-PR vai investir R$ 14,7 milhões na sinalização viária de 55 municípios que foram divididos em cinco lotes no Estado. Serão instaladas placas de regulamentação, advertência, indicativas e realizada pintura no pavimento de faixas de pedestres, legenda “Pare”, marcação de estacionamento, entre outros.

O prazo de execução é de 270 dias (nove meses) para a conclusão de todas as cidades, que serão atendidas por quatro empresas arrematantes da licitação.

A camada popular da Sociedade, diante dessa informação aí em cima, , responde como eu respondo: PAPO FURADO. Há mais de trinta anos, pelo que eu me lembre, sou alcançado por esse tipo de “cirrose política”. Assim, pergunto: Quantos aditivos e quais aumentos de prazos vão se juntar a mais esse “beiço” que, como outros, quando for entregue – se o for – virá com as costumeiras reclamações?

Colegas que publicaram que uma jornalista da Globo “perdeu a vergonha” ao perguntar: “para quê uma CPI do INSS”? – se equivocaram porque, ao fazer esse tipo de pergunta tendenciosa é por que não perceberam que ela não perdeu a vergonha, ela, depois dessa observação no ar, simplesmente revelou que “Nunca a teve”.