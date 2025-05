Coluna Isto Posto: FOI ABEL

Cascavel e Paraná - Pelo que as articulações produzidas pelos inquilinos da desfigurada esquerda brasileira estão a revelar, nem mesmo o que se conhece por escrúpulos se preocupam mais em “sequer disfarçar” que respeitam. Deixam claro que não aceitam nos permitirem, em suas concepções – tacitamente modestas – que tenhamos alguma capacidade de raciocínio, de discernimento, ou seja, pensam que somos otários. Esta modesta Coluna já se debruçou sobre uma tentativa que tem causado coceira na esquerda, no PT etc. e o faz sob a clara pretensão, se não a de chamar a atenção para o que são capazes, que vem a ser a da lorota embutida no direcionamento de almejar transferir para o governo Bolsonaro a ação e execução de um dos atos mais infames, vergonhosos, indigestos e despudorados que envolveu um governo, partidos, gerências, políticos, etc. que vem a ser o roubo dos aposentados sobre o qual NINGUÉM FOI PRESO. A tentativa de mudar o foco da responsabilidade tem por objetivo tirar da vitrine da corrupção – corrupção que ninguém mais aguenta carregar nos ombros – tentativa de afastar do choque de baixaria os implicados no banquete de cretinice, de indecência que vem a ser o roubo, a trapaça em torno do dinheiro dos aposentados. Como a população brasileira está hoje submissa a uma espécie de ditadura, estão num clima de campanha no sentido de afirmar que: “Não foi Caim que matou Abel… Foi Abel que matou Caim.” Algo que só não é mais ignóbil porque, acima dessa configuração está a indecência do próprio roubo, do Massacre contra os aposentados. E, se foram capazes de fazer o que fizeram, são capazes de muito mais brutalidades. Lembramos Getúlio Vargas que, ao receber reclamações sobre atos de seus ministros, dizia:

– Metade de meu ministério não é capaz de nada. Infelizmente, a outra metade é capaz de tudo. A histórica manifestação, infelizmente, ajusta-se aos “CAIM” de hoje, titulares da chamada “maior cara dura” descortinada à nossa frente, ou seja, em nossa época atual… A MAIORIA é capaz de tudo.

GRIFE

França vai construir presídio na sua Guiana. Pelo local, uma garantia contra fugas, pois, se correr os bichos pegam e comem. O Brasil tem quase toda a Amazônia, mas não cogita disso. Os traficantes, principalmente, não gostariam e não aprovam.

FOLHETINS

Vejo neste nosso O Paraná – minha principal e mais fiel fonte de informações – notícia dando conta de que a Câmara de Vereadores de Cascavel – em meio a turbulências – aprovou empréstimo de 50 milhões para a educação. Certamente, esses recursos são mesmo necessários ao setor e, essa afirmação se comprova pelo “estado de miséria” em que o ex-prefeito e ex-condenado deixou. Mas é necessário ressaltar a questão sobre não só dinheiro do orçamento – o que foi feito com ele, afinal ? A própria Câmara não havia aprovado o orçamento? Deixou passar esse enorme buraco? E mais importante: Hoje 50 milhões, se não torrasse na fantasia dos ônibus elétricos para empresas de transporte explorarem, com excelente lucros, e custaram 43 milhões – esse empréstimo de agora seria de apenas sete (7) milhões. Não é o caso do Ministério Público ser informado sobre essa caríssima circunstância? Será que já não temos motivos suficientes para instalarmos uma CPI na Câmara sobre a administração do ex-condenado Leonaldo Paranhos?