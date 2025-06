Coluna Isto Posto: ESQUERDA E DEMAIS PETISTAS ACUSAM BOLSONARO DE “LOUCURAS”

Loucura 10: Redução da Maioridade Penal com a possibilidade de emancipação do criminoso em casos hediondos ou de reincidência;

Loucura 5: Educação , Cultura e Esporte no mesmo Ministério trabalhando interligados e de forma complementar comandado por um General especialista em Colégios Militares – Federalização da Educação Média com a Militarização dos Colégios;

Loucura 13: Rediscussão de tratados econômicos, tais como o Mercosul em busca de mais relações econômicas bilaterais;

Loucura 14: Fim do toma lá dá cá – Acordos políticos serão feitos à luz do dia – Transparência na política;

Loucura 15: Fim da política externa voltada para fora e permissiva. A soberania nacional voltará a ser a coisa mais importante para a Presidência da República;

Loucura 16: Criação do Programa Minha Primeira Empresa, aos moldes do Primeiro Emprego, terá foco em incentivar novos empreendedores;

Loucura 17: Revogação do Estatuto do Desarmamento com a aprovação da posse de arma para todos os cidadãos e em alguns casos do porte de arma. Todos terão direito à legítima defesa de si, dos seus e de terceiros, além de poder defender a sua propriedade sem ser responsabilizado pelos acontecimentos decorridos da invasão à sua propriedade, ou seja, poderemos sim nos defender sem represálias!

Obrigado a quem me ajudou nessa produção. E Se depois destas loucuras desse “louco” você ainda tiver dúvidas em quem votar para Presidente, sinceramente, o problema do Brasil não está em Brasília, mas está em você!

GRIFE

Huuuummm!! Vem aí nova licitação do lixo milionário de Cascavel! ãh… ãh!!!

FOLHETINS

BATENDO O GUIZO – O Pod Cast Batendo o Guizo da quinta-feira (29) se debruçou sobre o tema: pedofilia. Para tanto recebeu a mãe Pollyana Caxias (Prof. Polly) e o pai Ricardo Pereira, ambos empenhados em conseguir CPI na Câmara de Vereadores. O programa procurou destacar a questão: “Por que é difícil investigar a violência sexual na rede municipal?” Louvável iniciativa do chamado “Preto no Branco”. Espera-se que diante da pauta em torno do assunto, a Câmera local se decida por atender sua missão, destinando-se a destacar sua atenção sobre esse assunto. Estranho até hoje ter resistido encarar esse tipo de torpeza.

E se não for exigir demais, uma criança nasceu deficiente em Cascavel. A mãe abandonou a criança desde o seu nascimento. O rapaz está “entrevado” sobre uma cama… Sabe há quanto tempo? 29 nove anos. Isso mesmo. 29 anos, com o pai – desempregado – impedido até de trabalhar – para dar o mínimo de atenção ao “excepcional”. E agora vem o principal: Agentes do chamado CMEI monitoram o caso sem apresentar uma solução, ao invés disso, agentes (os e as) chegam ao local vez ou outra e ATÉ AMEAÇAM O PAI DE PRISÃO, como se fossem policiais, promotores, ou um Alexandre de Morais 2 – e se manifestam contrariados (as) por não estar o paciente vacinado. Por que não levam o deficiente para vacinar, embora o efeito dessas vacinas esteja em discussão, é ignorado? Repetimos: A idade em que aquele pobre rapaz encontra-se imobilizado numa cama, fazendo cocô ali, urinando, recebendo comida na boca e, na maior parte do dia gritando de dor, vem DESDE QUE NASCEU… 29 anos. E, segundo o pai, com o CMEI ameaçando-o: “Você vai ser preso”. Cristo não vem mais e morro e não vejo tudo.

MESA DE BAR

“Tira essa louca daí” – (Expressão usada pelo falecido Silvio Luiz – excelente narrador de futebol por televisão, quando da bola na área!) Expressão que, aliás, poderia, nos dias de hoje, ser usada no mundo político, em Brasília, “em determinadas circunstâncias, envolvendo alguém muito conhecida”.

– Garçom… Mais uma gelada, por favor!