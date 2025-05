Coluna Isto Posto: DURA OU DE PAU?

Cascavel - Uns falam “Cara de pau”, outros usam a expressão “Cara Dura” em casos nos quais as alegações se incompatibilizam com um mínimo – com um “mínimo”, repete-se – de coerência para com o que foi descoberto. Diante do que o governo do PT está tentando para justificar os últimos assaltos contra o dinheiro público (90 bilhões, segundo revelo o deputado Nicolas) é preciso unir as duas expressões numa só, para refletir o absurdo em torno do que estão tentando. Cúpula do PT e demais perfilados à sua formação esquerdista, a seus escrúpulos, se ainda os têm em resquícios, decidiram agora tentar pregar que a “roubalheira começou no governo Bolsonaro” (cara dura ou cara de pau?), algo como o marido encontrar a esposa nua, numa cama, ao lado do amante também nu e sair ela gritando atrás do marido que vai embora:

– Queriiiidoooo! Não é o que você está pensando!!!

E há mais um reflexo diante do apelo à sordidez e esse vem a bordo do ensinamento do “Lenin, o lingote matador comunista”, que deixou para seus iguais o sórdido conselho:

– “Xingue-os pelo que você faz…Condene-os pelo que você é”!

Agora, o mais infame e doloroso, e que se junta à sordidez da esquerda e que palpita no ar, é a clara demonstração do conceito sobre quem a eles não se assemelha, ou seja, a esquerda e seus inquilinos entendem que nós, que os repelimos, em suas essências deformadas, somos idiotas, somos ignorantes, assemelhados às suas maneiras de ser.