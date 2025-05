Coluna Isto Posto: DIREITO DE RESPOSTA ITAIPU

Cascavel e Paraná - Frente ao conteúdo publicado na coluna “Isto Posto” desta quinta-feira, 15 de maio, de autoria do Sr. Paulo Martins, sob o título “ITAIPU – “TETÃO OU TETAÇO”?” , solicitamos direito de resposta mediante espaço na mesma coluna e proporcionalidade para a retificação de dados inverídicos e caluniosos.

A Ponte da Integração, ou “segunda ponte”, à qual o texto se refere, ainda não está em funcionamento pelo simples motivo de que ainda não foram finalizadas as obras de acesso, tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio. A construção dos acessos está sob responsabilidade de outros órgãos, uma vez que trata-se de uma parceria entre o Governo do Paraná, o governo federal e a Itaipu Binacional, com administração e fiscalização pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Em relação aos “milhões e milhões de reais para operações indigenistas”, a Itaipu Binacional reitera que tem um histórico consolidado de apoio aos povos originários, desde a criação do Programa de Sustentabilidade Indígena, que já soma mais de uma década de existência. O alagamento de terras ocupadas pelos povos originários para formação do lago que hoje é essencial para toda a população brasileira fragilizou um grupo já vulnerável, e, portanto, ações de reparação são necessárias.

Ao longo dos anos, o Programa de Sustentabilidade Indígena tem promovido ações voltadas à cidadania, à preservação cultural e à melhoria das condições de vida. As iniciativas contemplam segurança alimentar e hídrica, apoio à produção agrícola sustentável e valorização da cultura Guarani nas escolas, incluindo a formação de professores não indígenas para atuação em contexto intercultural.

Diferentemente do que foi divulgado, não há “desvio de verba para o MST”, mas o apoio a assentamentos que promovem a agroecologia e ajudam, inclusive, a abastecer a merenda escolar em escolas do Estado do Paraná.

Em relação ao patrocínio para a realização da Cúpula Social, do Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e de eventos associados ao G20 Social, esclarecemos que tais as iniciativas estão alinhadas ao compromisso da Binacional com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social, conforme Nota Reversal 228 de 2005, amplamente reconhecida por expandir a missão institucional da Itaipu Binacional incorporando iniciativas de responsabilidade social e ambiental como componentes permanentes de suas atividades, além da geração de energia.