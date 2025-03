Coluna Isto Posto: DESCONCERTANTE

Cascavel - O culto à honestidade, se não entra, pelo menos dá a ideia de que está acenando para entrar na penumbra, buscando fazer isso pela Rua Carlos Gomes, em Cascavel. Após aquela rua se transformar em “outro desastre” da gestão Paranhos, fato clara e amplamente revelado ao ser o serviço anunciado como terminado, provocando uma série de manifestações e até revolta de parte daqueles que a utilizam ou moram ou trabalham por ali, eis que anunciam sem provocar nenhuma reação de parte dos vereadores, anunciados fiscais do povo, que aquele serviço mal feito, que mais vira piscina quando chove do que rua de rolamento, irá receber o refilado, repulsivo, insultante e até debochado “aditivo”. É isso mesmo, estão anunciando que para consertarem o mal feito da Rua Carlos Gomes, serão necessários os cortantes e atrevidos “ADITIVOS”, aqueles dispositivos de sangria que não entravam nas licitações de obras públicas passadas, mas através de manobras e travessuras espertas acabavam sendo autorizados “pelo mestre sala”, principalmente nas molecagens do lixo, além de outros setores que já deveriam ter provocado “Comissões de inquérito” em torno de governos municipais passados. “Aditivos” para consertar o que foi mal feito…Vão deixar passar uma aberração dessas? Se os necessários reparos se tornam imperiosos, está mais do que evidente que a responsabilidade não é da sociedade e, sim, da Empresa executante ou do Prefeito que saiu e não cumpriu com sua obrigação de fiscalização. “Aditivo”… Se isso vigorar, teremos não apenas um insulto, mas principalmente um deboche. E encerrando, uma questão: Não seria uma situação que inspira o que conhecemos por Gaeco???

GRIFE

As feministas da esquerda, que tanto ameaçaram com a farsa: “Fez pra uma, fez pra todas”… Diante da ação refilada contra Débora Rodrigues, o único exemplo que deram foi algo como “desprezar a hiena e beijar o lobo”.

FOLHETINS

A farra de Lula no Japão às custas do povo brasileiro: 117 pessoas com diárias de R$ 28 mil em hotel de luxo. O CÂNCER CONTINUA PRODUZINDO METÁSTASE.