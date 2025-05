Coluna Isto Posto: DATA VÊNIA EXCIA

Cascavel e Paraná - Jorge Messias, chefe da advocacia geral da união, veio a público para alertar que – segundo ele – “Não podemos admitir que nossa administratura seja atacada”. Messias ainda acusa o filho de Jair Bolsonaro (PL) de envolvimento em crimes de coação no curso do processo, embaraço à investigação de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. As informações são da Folha de São Paulo. Data Vênia, Excia. Mas postular respeito à lei, à Constituição passou a ser interpretado como “ataque”? Isto não é, verdadeiramente, o que V. Excia. mesmo destaca, ou seja: “Estado Democrático de Direito”? Será que revelar – e não atacar – esse Estado Democrático de Direito não é justamente o que renomados juristas – assim como ex-ministro do próprio STF como Marco Aurélio Melo – gritaram para todo o País, numa espécie de alerta sobre o que vem ocorrendo na “administratura” – citação sua? Algo como “denuncia, investiga, julga e condena”, algo como só “semicolcheias num balanceado?” Enquadra-se em sua abordagem aquele ataque do ex-ministro Joaquim Barbosa, de dedo imposto, contra Gilmar Mendes, acusando Gilmar de desonrar a Justiça? Ou de Luiz Roberto Barroso, também contra Gilmar, afirmando tratar-se de criatura horrível e outros superlativos relativos?

GRIFE

Quando mães se obrigam a se mobilizar diante de uma Câmera de Vereados para exigir providências em torno de ação que questiona até movimento relacionado a CMEI – passa-se a imaginar o que não deve estar acontecendo em outros setores que exigem sua atenção, incluindo-se aprovação de contas públicas – “como de último”

FOLHETINS

Aprovado edital para pavimentação da rodovia entre Cafelândia e Tupãssi. Boa notícia, mas… Apenas uma curiosidade: Quantos “aditivos” teremos nessa obra de 95 milhões e quantas “dilatações de prazos”, mantendo, como de praxe, em obras públicas, as trombadas pelos flancos?