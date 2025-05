Coluna Isto Posto: CONSELHO DADO... MISSÃO CUMPRIDA

Muitas vezes há ocasiões em que acusamos um sentimento de náuseas, mas falamos isso apenas para tentar revelar uma situação que nem chega a ocorrer. Confesso que muitas vezes falei isso, sem sentir náuseas. No entanto, diante daquele quadro na TV que me lembrou a imagem de Lula dizendo que “Não aguentava mais perseguições a “meninos” que apenas assaltavam para roubar celulares para vender e tomar cervejinha” – palavras dele, Lula – está gravado para todo o sempre – confesso que não se tratou de força de expressão…Naquela hora, na verdade tive náuseas – é… náuseas… ou seja, me desculpem, mas vou citar… “tive mesmo vontade de vomitar” ao lembrar o semblante daquele que pregou isso que no Brasil prospera, robôs de celulares em assaltos com morte. Tanto que pedí a uma filha me fazer um chá para o estomago.

Os dois fugiram na moto, certamente em direção ao lupanar onde a mãe de ambos atende noite e dia e os esperava. Terminada a reportagem, o apresentador chamou os comerciais e eu, imaginando onde poderia estar aquela hora o Lula, sentei, fechei os olhos e fiquei pensando na dor insuportável, massacrante, brutal que, aquela hora, envolvia a mãe, o pai, irmãos e demais familiares do menino morto, em seus 15 anos. Recostei no sofá, cerrei os olhos e me veio à mente, embora sem querer, embora tentando repelir a imagem, me veio a mente aquela cara barbuda do Lula e a proteção que ele pregou, de viva voz, proteção de bandidos como esses que mataram um garoto que os parentes informaram se tratar de um menino alegre, cheio de vida e de esperanças, um garoto que por possuir um celular despertou a iniciativa de criminosos de exclui-lo da face da terra.

Cascavel - Passei na sala, lá em casa e a TV estava ligada na Record, num programa de conteúdo policial. Vi que estavam noticiando um assalto com roubo de celular. E foram mostradas imagens de câmera externa de dois criminosos numa moto, parando um menino de quinze anos, exigindo o celular e o garoto, ao retirar o aparelho do bolso para entrega-lo aos bandidos, deixou cair o telefone. Um dos criminosos, sabe-se lá o que pensou… se é que besta produzida em ventre impuro pensa, puxou o gatilho da arma que empunhava covardemente. Matou o menino.

E só não deixo aqui registradas outras expressões a respeito do incentivo a esse tipo de ação criminosa tendo em vista que, as que me vem à cabeça, na hora em que estou produzindo esse comentário, são “pensáveis” mas não são “publicáveis…não recomendáveis”. Assim, apenas encerro lamentando não estar agora num estúdio de TV frente a uma Gleisi Hoffmann, a um Lindemberg Faria, que parece ser o atual marido da “chamada dona do PT”, ou Zé Dirceu, ou de qualquer ministro nomeado por Lula, o que poderiam dizer sobre esse caso relatado. Certamente, se negariam a responder…e isso pelo fato de se saber que virtude, para esse mister, é algo que não está ao alcance de qualquer um.

GRIFE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues do PT sugeriu de público no município de João Dourado, no último final de semana, “que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus eleitores fossem mortos e levados para uma vala.” Não concordo com aqueles que responderam ao governador da Bahia, comparando aqueles petistas que tanto falam em morte, a urubus, pelo simples fato de que “Urubu, ao contrário do que parece, são da maior utilidade para nós, seres humanos, pois o organismo dessas aves formidáveis é dotado de imunidades, o estômago delas produz ácidos que combatem as naturais bactérias produzidas por carnes putrefatas, os urubus limpam a natureza, evitam a propagação de bactérias mortais como salmonela, antrás, etc. ou seja, urubu é uma dádiva de proteção à natureza… Portanto, urubu, ao contrário do que dizem ou pensam, é extremamente útil.

MESA DE BAR

Alessandro Stefanutto, mais um “homem do Lula” e demitido do INSS por desviar mais de seis bilhões dos aposentados, em 1992 foi expulso da Escola Naval do Rio por desviar recursos da festa de formatura da Turma. Pergunta-se em torno dos seis bilhões: Está preso? Vai ser preso? E “o DINHEIRO da festa” foi devolvido? Lula e seus “Os Caras”… seguem no pedaço. Cristo não vem mais.