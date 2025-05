Coluna Isto Posto: BISTURI

Cascavel e Paraná - “Harmonização facial.” – Ora, ora… Se tiver vergonha de identificar através da expressão que todos conhecem por ser popular e simples, então que não faça o que chamamos de “Operação plástica”. Tenho um amigo, médico especialista nessa – chamo “arte” – que fala em “operação plástica” sem modificar a expressão para “harmonização facial”. Ele tem certeza naquilo que faz – e faz bem – e não tenta disfarçar o que se tornou algo natural, compreensível e até salutar para a manutenção de um bom e saudável estado de espírito. Claro que a busca desse, digamos, “reparo da natureza” – não pode e nem deve ser entregue a qualquer um, a um “não especializado”, mas o recurso buscado numa operação plástica não tem nada de constrangedor e afirmo isso depois de receber algumas explicações de uma psicóloga que me ilustrou em detalhes sobre esse horizonte e, por ela, repasso a conclusão a que cheguei sobre esse tema. Não, eu não me submeti, mas se o fizesse, sem nenhuma hesitação chamaria até mesmo de “recauchutagem”, por entender que não há nada de ofensivo na identificação desse recurso. Mas, veja bem e nunca é demais alertar: Que seja um especialista de fato e de direito, pois neste Brasil de hoje – nesse “Grande Irmão”, personagem exatamente igual ao de Orwell – a qual estamos entregues, o que não falta é traquinagem de charlatães, prontos a deixar até as chamadas “maçãs do rosto” excessivas e ridiculamente expostas.

GRIFE

O ex-condenado e ex-prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos, na função de Secretário de Turismo, não irá adquirir – no cargo que ocupa – ônibus elétricos para repassa-los às empresas de transportes turísticos, no sentido de “baratear as passagens e combater à poluição”, como ele mesmo diz? Como se trata de “objetivo salutar” – segundo o próprio afirmou e está gravado – por que não estendê-lo e praticá-lo em sua Pasta de agora? Se não o fizer em benefício de seu atual setor, é porque nem ele acredita no que praticou ou estará sonegando a ampliação do tal “benefício” (!) ao Paraná, seu Estado. Foram “deslocados” dos cofres do povo de Cascavel 43 milhões de reais. “Custos por enquanto”, pois vem aí manutenções, abastecimentos energéticos (!) e principalmente pneus. Se é mesmo bom para uma cidade, como dizem os “embalados” nessa turbulência… Deve ser melhor ainda para um Estado inteiro.

FOLHETINS

A bem da verdade, diga-se, o deslocamento de verbas para setores inversos à finalidade de Itaipu, o que está pleiteando até CPI, não é determinado pela respeitável empresa. Isto está ocorrendo por iniciativa da “Leva Petista” que lá se arranchou. Paulo Porto, ex-vereador petista de Cascavel, que lá está, foi encarregado da “causa indígena”, à qual é destinado volume apreciável de recursos, tema que também faz parte da lista de “investigações necessárias” de parte do grupo de deputados que está votando a favor da CPI da Itaipu.

Acredite se quiser… Na maior “Cara-Dura”, Gleisi Hoffmann articula-se na Câmara na tentativa de EVITAR a instalação da CPI do roubo dos aposentados. Vai, povo, vota! Num país que adote a pena-de-morte um roubo desses já teria mandado os criminosos até para a forca.