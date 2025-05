Coluna Isto Posto: “AQUI NÃO”

Cultura carnavalesca exige algum tempo para ser construída, mas com inteligência e dedicação, os blocos de rua podem até se transformar – num dia – em Escolas de Samba. É preciso começar com blocos de bairros, rivalizando-se em desfile público, representando os bairros e criando com isso competitivas rivalidades saudáveis. Cada bairro participante criará a intenção de ser campeão e, na união de moradores, procurará fazer o melhor e, por aí, irá essa cultura se desenvolvendo, até impactar-se como evento artístico-cultural e, pelos anos adiante irá aprimora-se, crescer e se transformar num estado avantajado como chegou a várias outras cidades brasileiras que curtem a chamada “festa do povo”.

Pode ser que com a aprovação agora pela Câmara do Plano de Cultura, se restaure em Cascavel a cultura do Carnaval que, queiram ou não queiram, vem a ser uma manifestação cultural e, basta saber organizá-lo e conduzi-lo para termos nele, não uma perdição de recursos, mas um invólucro cultural, coisa que idiotas passados não perceberam e até buscaram confrontá-lo com religião, estupidez mais acentuada ainda.

– Meu botão é maior que todos (alusão ao poder nuclear dos EE.UU.) Assim é que ficou claro que Trump está atento em torno da tentativa de tresloucados instalarem o comunismo por aqui e, estando alerta, deixa claro que nessas circunstâncias irá intervir, como na época em que a ex-União Soviética tentou instalar foguetes em Cuba e Johnn Kennedy encarou-os e peremptoriamente disse: NÃO… AQUI NÃO. Ato contínuo colocou a frota americana na rota dos navegantes soviéticos e a ordem de: “Daqui não passam” foi disparada por Kennedy. E teve que ser respeitada, obedecida pela molecagem comunista. Assim é que, o Brasil está na América e seguindo a formação da gente livre, aqui os comunistas não se instalarão. Portanto, não se trata de interferência na política do Brasil, como esclareceu Donald Trump e, sim, defesa de nossa formação, de nossos princípios, do nosso caráter de liberdade e de escrúpulos… De nossa “vergonha na cara”.

Ao mesmo tempo em que advertia China, Rússia e Coréia do Norte através do seguinte alerta:

Se você votou em algum deputado federal do PT saiba que ele votou contra a CPI do roubo dos aposentados, pois o PT votou contra essa investigação, na intenção de proteger os companheiros, como o irmão do Lula, atolado até o pescoço naquilo que foi desviado dos chamados velhinhos, inválidos, etc. E, convenhamos: Se foram capazes de roubar de aposentados… Do que mais serão capazes!? Vai, povo. Vota.

As páginas noticiam: Gleisi Hoffmann atirou-se de forma incansável na luta CONTRA A INSTALAÇÃO DA CPI DO ROUBO DO INSS. Dizem que passou a “arreganhar os dentes” contra os favoráveis à investigação.

Novo escândalo sendo apurado: Do Ministério do Trabalho a favor de ONGs. É tanto, segundo se afirma, que estão revisando o que foi encontrado por ser quase inacreditável. Ninguém foi preso até agora em torno do que já foi descoberto de escândalos. Até o irmão do Lula, Frei Chico, está livre, leve e solto.

MESA DE BAR

Lulaço, na Rússia, respondendo a uma pergunta de repórter de jornal de Moscou:

– Sou o político mais honesto do Brasil.

– Garçom… Mais uma “estupidamente” gelada, por favor!