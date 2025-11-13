Coluna Isto Posto

INACABADOS

Cascavel e Paraná - Dia desses lembrei aos leitores uma citação de Darwin, aquela em que ele disse que “o homem é uma evolução milenar ainda inacabada”. // Lembrei a citação dele para tentar justificar certas manifestações que andam ocorrendo neste planeta que só podem ter sido mesmo de iniciativa de seres inacabados. E elas ocorreram e ocorrem por iniciativas de bandos. // Bandos, cujos integrantes a natureza não os completou, circunstancia que acaba justificando a enorme ignorância que os envolve. Mas é preciso que se esclareça que, além da ignorância cultural, associa-se a ela às intenções do bando às cifras que o mundo canaliza para um caixa estratégico que formaram, para se locupletarem e tentarem dar continuidade ao objetivo de continuarem tentando instalar no Planeta a distorcida, catastrófica, inoperante, destruidora e ditatorial ideologia de esquerda. Dessa forma, sob o pretexto de salvar a natureza, através desses movimentos violam de forma sórdida o direito de propriedade, a produção agro pecuária e atacam todas as formas de produção, transformam agro-defensivos em “agro-tóxicos”, e por aí vão. E nesse balaio de vilões está o presidente da ONU – mancomunado com estrias decompostas como Bachelet, Macron e semelhantes. “Clima”. Esta a mais estúpida das ferramentas enganadoras que essa gente lançou mão, procurando assustar o mundo. Clima, tema através do qual estão pregando mentiras, decompondo cérebros até de crianças como a ONU fez nos últimos tempos com uma menina suéca, impingindo estupidez e avançando em dinheiro grosso que é enviado ao organismo que diz que protege a natureza, mas o que faz é repartir o grosso de recursos através de três votos – três apenas – operação na qual principalmente ONGs participam – inclusive o BNDES – “Clima”, repito, segundo cientistas, só sofre naturais e discretas alterações em faixas que se distanciam de 30 em 30 anos e é tão alto e tão complexo que é influenciado, na verdade, não pelo homem, mas tão somente pelos oceanos e correntes marítimas e, sua principal fonte de energia é o Sol. São trinta mil cientistas que afirmam isso no mundo, estando entre eles o emérito professor Luiz Carlos Molion, brasileiro com mestrado e doutorado na Universidade de Winscosin – EUA // E a propósito: Esses cientistas didáticos e sérios não deixam de esclarecer que, infelizmente, a ignorância em torno do tema se espicha em razão de confundirem “Clima com Tempo”. Coisas de homens inacabados, como alertou Darwin quando em vida.

GRIFE

Nesse rastro de tolices, a esquerda brasileira decidiu inventar e implantar um de seus maiores fiascos: COP-30. Nem índio gostou, tanto que invadiu. A propósito: Moraes vai prender os índios? – quebraram tudo – ou a justiça superior brasileira é relativa? Nesse caso irá alterar seus rumos até aqui espantosos?

FOLHETINS

Depois de “sentarem no colo de Renato” (metáfora) estimulando sua permanência como técnico desastroso do Grêmio, quase levando o clube ao rebaixamento, promovendo más substituições em campo, vendendo quem não podia ser vendido e comprando “cabeças de bagres”, eis agora a campanha de seus eternos marqueteiro tentando jogar a culpa em Mano Menezes. Esse time que está em campo é HERANÇA DE RENATO… UM TIME DE SÉRIE C. É coisa dele, dos que o promoveram e promovem por qual propósito sei lá e do presidente Guerra que eu, pelo menos, espero que nunca mais volte – em nome do Grêmio – A sacanagem contra os valores do Grêmio é tão grande que passaram a desprezar até a gloriosa camisa tricolor, substituindo-a por uma camisa branca, buscando dar maior destaque ao nome da “picaretagem de apostas” que vem a ser “patrocínio”. O Grêmio, antes de tudo, é o clube nosso, o que sempre foi e não marketing de vendas… E olha que em certa época até rejeitamos patrocínio da Coca-Cola devido à cor vermelha, depois substituída pelo preto para se aceitar entrar na nossa camisa. Hoje, tudo está no relaxamento. Esse status rançoso só Mano Menezes poderá consertar e, assim mesmo, com resultados só para o ano que vem. E que não se queira camuflar: “As viúvas de Renato e o próprio é que são os culpados pelos trancos e barrancos encontrados hoje pela frente.” VADE RETRO.

MESA DE BAR

Joaquim vai ao laboratório levar material para exame de fezes. Coloca o potinho sobre o balcão. A moça aponta para o potinho e diz ao Joaquim: