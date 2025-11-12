Coluna Isto Posto

DESCOBERTA OUTRA “MINA”

Brasil - Após aquele bando de criminosos, bando que praticou assalto a velhinhos e aposentados, bando do qual faz parte – segundo o processo – um irmão de Lula, conhecido como Frei Chico, EMBORA NÃO HAJA RELAÇÃO DE UMA COISA COM A OUTRA, ali aguçou-se o interesse e criação de uma nova frente que, em algumas rodas econômicas, os integrantes chamam de “Picaretagem”… Há uma “ENXURRADA” de propostas nas redes sociais, endereçadas a aposentados e pensionistas, oferecendo “RENDAS EXTRAS” em troca de investimentos na área recém-criada. Deve ser, realmente, uma galinha de ovos de ouro, pois até o ex-apresentador do Jornal Nacional passou a se integrar à nova empreitada publicitária, tudo indica que em parceria com a Globo, desligando-se de sua então função. Segundo especialistas da área econômica, parece que esse novo “grau de risco” poderá contar também com a inclusão de “bit-coins”. De minha parte, que só vi “cobra fumar” em anuncio de camelô, apenas me coloco na espera, enquanto digo: “EU, HEIN”!

GRIFE

Se – “UM” – faz o que faz, desrespeitando a Constituição , liderada, conduzida e aprovada pelo PMDB de Ulisses… algo está em desacordo com a legalidade e de acordo com um Blefe: O “UM” ou Ela, a Constituição.

FOLHETINS

Só um trechinho da Transamazônica que Mario Andreazza – Ministro dos Transportes do Regime Militar – deixou qual um “tapete de asfalto”. O mesmo Ministro que construiu a Rio-Niterói e, quando faleceu, amigos tiveram que se cotizar para custearem o enterro. Morreu na pobreza.

Não adianta. Não se tratam de simples comerciais. Agora, na internet, os picaretas “chamam para uma notícia, você abre e vem uma enxurrada de vídeos sobre um produto ou serviços” que não lhe interessam e, por mal efeito o esquema, pela forma estúpida empregada, a rejeição sobre o anunciado é inevitável. Sobre implantes dentários o martírio-bombardeio é maior. Aconselha-se aos que se anunciam dessa forma a mudarem de “Picaretas” na tentativa de lograrem algum êxito.

Celso Freitas, excelente profissional de jornalismo de TV – demitido da Record… é abraçado pelo SBT. Silvio Santos, se vivo fosse, certamente faria o mesmo que acaba de fazer sua Empresa, isso por que, “Silvio Santos entendia de televisão”, não de “capação de touro”.

Luiz Fux, mais uma vez, revela ser uma autoridade de relevo, ajustada à lei, à ordem e aos princípios jurídicos que exigem ser defendidos. Hostil à mediocridade de muitos, acaba de fazer palestra e transforma o evento “em aula” até mesmo a vários de seus colegas de Corte… E “no frontispício” (para não dizer: Na Cara) deles. Assim, está definitivamente especificado: No STF em termos de “MINISTRO” TEMOS LUIZ FUCS… e outros. Teria não uma simples honra, mas UMA GRANDE HONRA se tivesse a chance de a ele me dirigir e expressar: EXCELÊNCIA!!!