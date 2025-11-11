Coluna Isto Posto

E FICOU POR ISSO MESMO!

Brasil - Não me convenci de que não tenha que voltar ao assunto – eu e, certamente, milhares de outros colegas do jornalismo brasileiro, após sermos chamados pela mulher do Lula de “Vira-Latas”. Por isso, mantendo o clima aceso devido ao insulto, repito o que já disse:

A mulher do Lula, através de revelado comportamento deseducado, antiprotocolar e ofensivo a integrantes da classe jornalística, abriu a boca para responder sobre uma pergunta dirigida, não a ela, mas ao atual ocupante da Presidência da República, seu marido. Chamou de “vira-latas” os jornalistas que estavam naquele local. A criatura – não podemos negar – continua – aproveitando todos os momentos que lhe oferecem para destacar sua própria figura que, não tivesse casado com o sindicalista, jamais teria tido oportunidade de estar – por seus próprios méritos – no dorso de qualquer destaque. Como eu, integrante da imprensa, registrado e credenciado à função, não estava lá, mas me reconheço atingido pela expressão que considerei de baixaria, me limito a deixar claro que, quando senti o insulto que chegou mesmo estando à distância, voltou-me à memória o destaque de Lênin – monstrengo e genocida comunista – que deve até hoje estar pautando pensamentos da mesma extirpe e que ensinou: “Culpe-os pelo que VOCÊ faz… Condene-os pelo que VOCÊ é”. A ala comunista deste Brasil continua a bordo desse ensinamento vindo daquele eterno produto diabólico.

GRIFE

Como brasileiro que sou continuo não acreditando que “fizeram o que fizeram” com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Espero acordar amanhã sabendo que comigo “não passou de um pesadelo.

FOLHETINS

Notícia divulgada aqui por esse banquete de informações chamado de “O Paraná.”

“Licitação do HUOP FRACASSA e Hospital prepara NOVO EDITAL para retomar cirurgias eletivas.”

Gostaríamos de noticiar coisas melhores, mas, essa borbulhenta área da saúde não nos permite e se assim sendo, nossa área da saúde “vai levando o povo” esperando – quem sabe um dia – que esse Povo aprenda a votar.

MAIS UMA NOTÍCIA DE NOSSAS PÁGINAS. “ Casos de morte por dengue caem mais de 80 por cento neste ano;

– Estava na hora de aprenderem a pelo menos “matar mosquito”.