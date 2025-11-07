Coluna Isto Posto

TITO… A REFERÊNCIA

Brasil - Aos amigos que me questionam toda semana sobre meu livro prometido, (ontem veio uma cobrança de Porto Velho, onde esta Coluna também tem leitores) esclareço que o estou escrevendo. Estou necessitando de “muitas lembranças” e, por sorte estou encontrando-as, como o detalhe que vai estar lá, em torno da minha contratação pela TV Tarobá no ano de 1987 – é… 38 anos – na verdade 37, pois faz um ano que fui afastado, embora até hoje não saiba qual ou quais razões, pois foram 37 anos sem deslizes ou arranhões, sem corrupção, exercendo múltiplas funções, contratação A CONVITE do então diretor-geral da emissora, Jorge Guirado (sobre esse, duvido que haja no Brasil competência em televisão – que com ele empate pelo menos ou se lhe assemelhe profissionalmente) No dia e hora “de se fechar o acerto” contou-se com a presença dele, Jorge, do Pedro Muffato – sócio e irmão do Tito Muffato, também sócio e diretor e que, diante de um impasse surgido nessa aqui citada reunião sobre salário (afinal, eu estava empregado em outra TV) que fora sugerido através de cotas de patrocínio, decidiu o TITO, sem delongas, sem artimanhas, sem “esquinas” a concordância da parte da emissora ser coberta através da Norbrás, patrocinador – do empresário Nelson Vetorello, contrato – que nem vi – acertado pelo próprio diretor da Tarobá, Jorge Guirado. E foi ali incluída na negociação a IMPERIOSA NECESSIDADE DE REGISTRO… por exigência do Tito … DA CARTEIRA PROFISSIONAL ASSINADA, como lá está, na minha carteira, por exigência, repito, do saudoso Tito Muffato, com os testemunhos de seu irmão e sócio da empresa, Pedro Muffato, e de seu então diretor Jorge Guirado… que estão aí, VIVOS. Registro estes detalhes por aqui e que estarão no livro, apenas para não faltar com resposta àqueles que estão me cobrando o livro por vezes seguidas. Esclareço outra vez: Estou produzindo-o. A propósito: Detalhe interessante que acho que deve ainda ser lembrado por todos daquela reunião: Pedro e Tito fizeram questão de me afirmar em bom tom: “Paulo… fique tranquilo porque aqui “NÃO TEM PEDIR CABEÇA”… Palavras dele, Tito, e isso prevaleceu, desde então, até um ano atrás. Mas…Tito morreu!!! Ah!!! É verdade… Ainda terá que ser procurado um patrocinador para a impressão desse livro, além de ter que ser pensado o título, e também produzido “o resto que está sendo escrito.”

GRIFE

Enquanto Donald Trump lamenta a morte de policiais brasileiros, o governo desta República, seus DISCÍPULOS e seu partido lamentam é a morte de um bando de marginais – de traficantes – de criminosos. Brasiiiiiiiiilllllllll!!!!!

FOLHETINS

Não são aconselhados o uso em Cascavel de pneus tipo “recuperados”. Esse tipo de pneu não fura, ele “se parte”! E as ruas da cidade, da forma como foram deixadas por Paranhos, proporcionam, justamente, “o desmanche” desse tipo de pneus… Não apenas furam!! Se partem. É muito buraco.

Ao vivo, à época das eleições, Lula reagiu às falas de Bolsonaro com risada, se mostrando um ‘pouco’ tenso ao ser exposto como amigo de traficantes. Segundo dados do jornal ‘O Globo’, na época das eleições, o petista teve 80,59% dos votos válidos nas seções dos presídios, contra 15,79% de Bolsonaro.