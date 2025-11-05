Coluna Isto Posto

PEDRAS CONTRA O CRIME

Morro e não vejo tudo! Falando como “especialista” em Segurança Pública e em nome dos Docentes da Universidade Fluminense, a titular daquela pasta acaba de ser colocada na internet diante da afirmação pública que fez sobre fuzis usados pela policia do Rio de Janeiro. Disse ela que está provada “A INEFICIÊNCIA DE FUZIS” no combate à criminalidade e que, devido a essa ineficiência, essa arma deve se eliminada e, em substituição deve ser utilizada pedra! – É… PEDRAS. Uma notória significação orientada por uma “especialista” que, assim, deve, finalmente, “pelo menos flertar com a eficiência” nas ações contra os criminosos. (arrggh) A esquerda é “Fantástica” principalmente quando decide armar e propagar SEUS CIRCOS SEM LONA. Aqui no Brasil, apesar de quando o Papa João XXIII decretou a ex-comunhão automática de todo o comunista – e o fez baseado nas decisões de outros Papas – Pio XI que tornou a comunismo doutrina satânica, também Pio XII e ainda Leão XXIII que em 1878 qualificou o comunismo como “Praga Fatal”. Como o comunismo é uma teoria sem Deus, hoje “mandam às favas as determinações papais” e essa doutrina continua a ser pregada, com insistência, principalmente em universidades, como se constata na Fluminense, ou seja, nesse caso. “Pedrada em criminosos”… Nada de balas de fuzil. Cristo não vem mais!

GRIFE

Quem mais elege parlamentares para Brasília? “O Crime Organizado”… Me garantiu um parente desse esquema. “Tá explicado”?!

FOLHETINS

Governadores de Estados terão que se reunir para montar plano de ação contra o crime, pois está mais do que confirmado que o Governo Federal não tem interesse em agir. Não agindo, estimula a ideia até de estar “protegendo seus cabos eleitorais.” – Aliás, (no embalo do tema), o Governo Federal revelou até agora – ESTÁ CLARAMENTE REVELADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS – que não tem competência nem pra “matar mosquito” (a dengue está aí de novo)… Esperar que vá “eliminar criminosos?” Esqueça. E a propósito: Como estão indignados (!) tanto o governo Lula, como as instâncias superiores, diante da eliminação de bandidos pelo Governador do Rio de Janeiro, já notaram?? E com eles, alguns órgãos de imprensa e muitos e muitos coleguinhas dessa nossa área.

Não entendi… Reunião dos pedágios em Cascavel, para decisão, foi realizada no Hotel Copas Verdes? Como que, então, na ordem oficial, foi publicado um “endereço-sede”? Seria um aquele um “endereço-fantasma?” Se sim, não sei, mas sei que invalida qualquer caráter e me obrigo a conjeturar? Será que deve haver mais “alguma coisa” – que não sabemos – por debaixo de nossas estradas, que irão render, para espertos “ins and outs”, algumas picanhas… aliás.. “bois inteiros”? “Só Deus sabe!”

Confesso minha vasta ignorância e peço ajuda para saber: “Alguém sabe o que Alexandre de Moraes foi fazer na sede do governo do Rio de Janeiro? Esse tipo de intromissão num governo estadual passou a fazer parte da Constituição e obrigação funcional de ministros do STF?