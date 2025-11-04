Coluna Isto Posto

Cascavel e Paraná - FOTO DO FATO

Lembrança de uma Paulada que está doendo até hoje “no dorso” da Sociedade de Cascavel. E essa situação “está no mesmo – sem reparos”… e parece que assim ficará… Por “isso mesmo”.

GRIFE

$2.600,00: Preço pago pela “empulhada” de melhor cidade para se morar. Situação intocável até agora. Algo como o aluguel de “mais de 120 mil reais mensais por um prédio para a área de saúde”. CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL CONTINUA SENDO “UM ESPANTO PARA COM A FICALIZAÇÃO SOBRE SUAS OBRIGAÇÕES”.

FOLHETINS

“Colega”, pelo que eu sei, é aquele que faz o mesmo que você… ou o que você faz o mesmo que ele. Ainda bem que o que essa expressão representa é apenas esse esclarecimento e nada mais que possa dar ideia de semelhança de caráter, quando no ramo jornalístico. É que há um hábito sórdido que leva uns “colegas”, de certos Órgãos, quando querem interferir em alguma coisa – até em escalações de times de futebol – usam a falsa alegação de que “A torcida exige”… “o torcedor não aguenta mais esse ou aquele”… etc. Algo como as pesquisa eleitorais quando querem favorecer “esse ou aquele”. Vejam o texto abaixo que foi publicado num órgão de imprensa que vem conduzindo campanha contra Neymar, certamente devido à dor de cotovelo por ser o jogador rico – craque, competente, mas de pele escura, para aqueles idiotas Neymar JAMAIS PODE ERRAR. Veja abaixo o texto dos infames.

<< Nas redes sociais, o lance de Neymar em Santos x Fortaleza viralizou demais . (inventaram nesse texto que) Torcedores do Peixe, rivais e outros, se chocaram com a jogada .: >>

Agora passaram a citar “Redes Sociais”. Antes citavam a torcida e torcedores como se os tivessem consultado. Os idiotas chegaram à conclusão de que citar “Redes Sociais” fica mais fácil do leitor acreditar na mentira.

Cidadão me encontrou na Avenida, ali, bem no centro, e me disse:

– Veja você…Venho agora lá da Rodoviária a pé até aqui.

– Ué… Por que a pé?